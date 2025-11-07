السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

باحثان إماراتيان: الإبداع الأسري يصنع جيلاً قادراً على التفكير النقدي

خلال الندوة (من المصدر)
8 نوفمبر 2025 00:57

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية

أكد أكاديميان متخصّصان في العلوم الاجتماعية والإنسانية أن الأسرة تشكّل الحاضنة الأولى لبذرة الإبداع.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «الإبداع الأسري ودوره في تنمية المجتمع»، نظمتها جمعية الاجتماعيين الإماراتية في «الشارقة للكتاب»، وشارك فيها كل من الدكتور أسامة عبدالباري، الأستاذ في كلية الآداب والعلوم بجامعة أم القيوين، والدكتورة إيناس خليل إبراهيم، الأستاذة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الفجيرة.
وقال الدكتور أسامة عبدالباري: «المبدع يحتاج إلى وسط يحتضنه ويوفر له الظروف الملائمة للنمو، وهنا تبرز الأسرة بوصفها البيئة الأولى التي يتشكّل فيها الوعي الإبداعي، لينتقل بعدها إلى المجتمع الأكبر في دورة تكاملية تغذي المناخ العام وتشجع على ظهور مبدعين جدد». 
وأكدت الدكتورة إيناس خليل إبراهيم أن الأسرة المتعلمة والمثقفة، القادرة على تطوير ذاتها، هي التي تُنشئ جيلاً قادراً على التفكير النقدي والتعامل مع تحديات العصر.

الإمارات
معرض الشارقة
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
آخر الأخبار
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
الرياضة
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
اليوم 13:34
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©