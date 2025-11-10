«دبي للثقافة» تدعم الإبداعات الإماراتية في «أسبوع التصميم»

دبي (الاتحاد)

زارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، سوق أسبوع دبي للتصميم، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من أسبوع دبي للتصميم، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة، ويُنظَّم بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة»، حيث يقدّم برنامجاً متنوعاً من التكليفات الفنية والمعارض والتركيبات الإبداعية والجلسات الحوارية والفعاليات المباشرة.

واطّلعت السويدي، خلال جولتها التي رافقتها فيها خلود خوري، مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، وصالح البريك، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة، على مجموعة من الأعمال التي قدّمتها علامات تجارية محلية ناشئة مدعومة من «دبي للثقافة».

وخلال زيارتها، التقت السويدي مع مجموعة من أبرز المصممين والفنانين المشاركين في أسبوع دبي للتصميم، وأشادت بمستوى جودة الأفكار ونوعية الأعمال المشاركة في السوق، الذي يشكّل منصة مبتكرة تسلط الضوء على إبداعات أصحاب المواهب ورؤاهم نحو مستقبل التصميم، مؤكدةً أن الحدث يعكس ما تتمتع به دبي من بيئة جاذبة وداعمة للاقتصاد الإبداعي، بفضل منظومتها المتكاملة القادرة على احتضان المشاريع الريادية الناشئة، وأشارت إلى حرص «دبي للثقافة» على دعم المبدعين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، والمشاريع المحلية المشاركة في السوق، من خلال تهيئة بيئة قادرة على تمكينهم وتحفيزهم على التعبير عن طموحاتهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة تسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة وجهودها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وعلى مدار أيام أسبوع دبي للتصميم، قدّم مركز الجليلة لثقافة الطفل لزوار الحدث سلسلة من ورش العمل التفاعلية الهادفة إلى تحفيزهم على تطوير مواهبهم في تشكيل الخزف على الدولاب.

كما نظّم المركز معرضاً يبرز إبداعات الأطفال التي تعكس مهاراتهم وقدرتهم على التعبير الفني، إضافة إلى «سوق الفخار» الذي أقامه بالتعاون مع استوديو «يدوي»، حيث عُرضت فيه تشكيلة واسعة من المنتجات والأعمال الفنية التي تبرز روائع السيراميك، وتكشف عن طرق التعامل مع مادة الطين كوسيلة للتصميم والتعبير الفني.