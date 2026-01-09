السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

إجلاء طبي لأول مرة من محطة الفضاء الدولية

إجلاء طبي لأول مرة من محطة الفضاء الدولية
9 يناير 2026 09:43

أعلنت وكالة ناسا الخميس أن أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية الأربعة سيعودون إلى الأرض في وقت أبكر من المخطط له بسبب إصابة أحد رواد الفضاء بمشكلة صحية، وهي أول عملية إجلاء من نوعها في تاريخ المحطة.

ولم يقدم المسؤولون في وكالة الفضاء الأميركية تفاصيل حول طبيعة المشكلة الصحية، لكنهم ذكروا أن رائد الفضاء الذي لم يكشفوا اسمه، كان في وضع جيد.

وأوضح جيمس بولك، المسؤول الطبي في وكالة ناسا، أن "خطراً مستمراً" و"حالة من عدم اليقين بشأن التشخيص" كانا الدافع وراء قرار إعادة الطاقم في وقت أبكر مما كان مخططاً، مع التأكيد أن ذلك لم يكن إجلاء طارئاً.
وقال مسؤولون إن طاقم مهمة Crew-11 المكون من أربعة أفراد سيعود في الأيام المقبلة.
وقال المسؤول في ناسا أميت كشاتريا "هذه المرة الأولى التي نقوم فيها بعملية إجلاء طبي منظم من المحطة".

وانضم رائدا الفضاء الأميركيان زينا كاردمان ومايك فينكي والياباني كيميا يوي والروسي أوليغ بلاتونوف إلى محطة الفضاء الدولية في أغسطس، وكان يتوقع أن يبقوا هناك لمدة ستة أشهر تقريباً.

المصدر: وكالات
ناسا
وكالة الفضاء الأميركية
محطة الفضاء الدولية
