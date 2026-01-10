الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

"ناسا" و"سبيس إكس" تقرران عودة طاقم "كرو-11" للأرض

"ناسا" و"سبيس إكس" تقرران عودة طاقم "كرو-11" للأرض
10 يناير 2026 09:18

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إنها وشركة "سبيس إكس" تستهدفان إنهاء مهمة طاقم "كرو- 11" في محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء القادم، وذلك في انتظار الأحوال الجوية.

 

وفي وقت سابق، قالت "ناسا" إنها تدرس إعادة طاقم محطة الفضاء الدولية مبكرًا بعد تعرض أحد الرواد لمشكلة صحية.

 

وألغت "ناسا" أول عملية سير في الفضاء لهذا العام بسبب هذه المشكلة الصحية، ولم تحدد هوية رائد الفضاء، أو طبيعة المشكلة الصحية استنادًا إلى خصوصية المريض.

وأكدت "ناسا" أن عضو الطاقم في حالة مستقرة حالياً.

ويضم طاقم "كرو- 11" أربعة رواد فضاء هم أميركيين وياباني وروسي، كانوا قد وصلوا إلى المحطة في أغسطس الماضي، وكان من المقرر عودتهم في مايو المقبل.

 

المصدر: وام
سبيس إكس
الأرض
ناسا
