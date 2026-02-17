كتاب يستعرض سيرة الفنان أحمد الجسمي

دبي (الاتحاد)

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب «السفير فوق العادة أحمد الجسمي»، الذي يتناول سيرة حياة الفنان أحمد الجسمي وتجربته الفنية. الكتاب من تأليف الكاتب المسرحي عبدالإله عبدالقادر، ويأتي ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات» التي وثّقت حياة العشرات من الشخصيات الثقافية في الإمارات.

ومشروع «أعلام من الإمارات» سلسلة توثيقية ثقافية تهدف إلى توثيق حياة وسيرة الشخصيات الإماراتية البارزة في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية. يشمل المشروع إصدار كتب توثيقية عن أعلام إماراتيين مؤثرين، مثل الشعراء والأدباء والمفكرين.