الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

كتاب يستعرض سيرة الفنان أحمد الجسمي

كتاب يستعرض سيرة الفنان أحمد الجسمي
18 فبراير 2026 01:27

دبي (الاتحاد)

«العويس الثقافية» تحتفي بمسيرة الفنان الإماراتي أحمد الجسمي وتوقِّع كتاب سيرته

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب «السفير فوق العادة أحمد الجسمي»، الذي يتناول سيرة حياة الفنان أحمد الجسمي وتجربته الفنية. الكتاب من تأليف الكاتب المسرحي عبدالإله عبدالقادر، ويأتي ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات» التي وثّقت حياة العشرات من الشخصيات الثقافية في الإمارات.
ومشروع «أعلام من الإمارات» سلسلة توثيقية ثقافية تهدف إلى توثيق حياة وسيرة الشخصيات الإماراتية البارزة في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية. يشمل المشروع إصدار كتب توثيقية عن أعلام إماراتيين مؤثرين، مثل الشعراء والأدباء والمفكرين.

