فزّة القيفان».. ملحمة شعرية من 60 شاعراً وشاعرة في حب الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتحديات التي تمر على الأوطان، تتجلّى المشاعر الوطنية ناسجة حروفاً تُسطّر على جبين الذاكرة بمداد من حبر الأفئدة لتظل المفردات الجزلة هي أصدق ما يُعبّر من خلاله الشعراء، وتكون المعاني مرآة تعكس ما يجول في النفس، وما تلهج به الألسن.

60 شاعراً وشاعرة بـ120 بيتاً شعرياً، تحت عنوان: «فزّة القيفان»، قصيدة عبرَّت عن ملحمة شعرية، وحبكة سردية رسمت واقعاً وطنياً مُلهماً من خلال مبادرة هتفت بالحب والدعاء والولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، حفظها الله ورعاها وسدد خطاها المباركة في سبيل خدمة الأوطان والإنسان.

(فزّة القيفان)

فزّت قوافينا تسّد الحيّه

في فزعةٍ للدار وأهل الدار

وبلادنا محفوظة ومحميّة

بأمر الإله العالي الجبار

*مريم النقبي



ارجو خذوني بطلعةٍ جويّه

باطير لو إني مهب طيّار

ودّي اطفّي الحرّه اللي فيّه

وادّم وجه الغاشم الغدّار

*راشد شرار



اخوان شما لاعتزوا فالهيّه

يبشر معاديهم بوصمةْ عار

العالم اجمع والصور مرئيّة

لأبطال بو خالد اتنّخ اكبار

*محمد بالشر الخاطري



ما دام بو خالد علينا فَيّه

ما نكترث للّي علينا جار

أرض وسما ونْفوسنا مرضيّة

حنّا بجنّة.. ما تعرْف النار

*عائشة الشحي



واللي خفوْا تحت العمايم حيّة

نحنا نعرّف بنيّة الأشرار

لمسيّرات بعزمنا مرميّة

وصاروخهم منّه أخذنا الثار

*عتيق الكعبي



صْقور حَامَت في السّما وَلميّه

عَزْمة شُواهينْ وطِيورْ أحرارْ

إتصدّ هَجْم إمسيراتٍ حَيّه

وتِردّ كِيْد الخَاينِ الغدّارْ

*كلثم عبدالله



للدار جِنْد فْهودٍ شْميميه

في أمر بو خالد زعيم الدار

تفرح بحضْرَتهم بوقت الهيّه

رْجال عزمٍ يقدحون النار

*عبيد بن طرّوق النعيمي



ما دامنا في ظل صافي النيّة

صقر العروبة الفارس المغوار

حاكم يحل بحكمته كل حيّة

شر المعادي بإذن ربي طار

*صالح الشريف



في ظل بو خالد ومن هو زيّه

أنا أشهد أنّه سيفنا البتّار

والجيش حَيّه والشعب ياحيّه

نحمي وطنّا.. والعدوّ انهار

*عوض النعيمي



نحن بخير... ودارنا محميّة

في ظل بو خالد زعيم الدار

اسباعنا دون الثرى دوريّه

وصقورنا فوق السحاب احرار

*حسان العبيدلي



جيش ْ الفلاحي بان يوم الهيّة

فعله على الكوكب له استقرار

كم نايبه فيها يقّص الحيّه

الله خِلْقَه مدفنٍ الأخطار

*ناصر بن يروان النيادي



باقة فخر انفاسها جوريّه

لهذا الوطن رمز العطا المغوار

أبيات شعرٍ ع السطر حربيّة

شعب وقيادة في رخا وانوار

*زهرة المازمي



للشعر.. والشعّار.. والقافيّة

دفاع لأجل الدار وأهل الدار

وقواتنا تحمي البلد جويّة

صقور أبو خالد صقور أحرار

*سعيد بن غماض



لبلادنا نحنا ترا فْداويه

نرد كيد المعتدي الغدار

صغارنا وكبارنا نشميّه

ان بد لازم مانحط اعذار

*عبدالله بن سالم الشامسي



في المعضلة وقفاتنا جدّية

على العدو كأنها سموم اعصار

هقواتنا بـ النايفة مبنيّة

وحنّا عمى عين العدو لا جار

*غرشوب الفجر



من فضل ربٍّ عالمٍ بالنيّة

سددّ مرامي مطلقين النار

ودام الفلاحي بيننا طاريّة

لا تحملون الهم يا أهل الدار

*محمد الشامسي



آيات م الرحمن هي مجريّه

تحمي بلادي من ضغن لاشرار

مدام بو خالد وقف في الهيّة

ما يهمنا شيٍ ولا نحتار

*هيفاء عجمان



حنّا الدوا للي علاجه كيّه

وحنّا يقين الحق للي حار

واللى تجبّر واعتمى في غيّه

ما ردّنا عنّه حمى وأسوار

*د. عبدالله الخياط



الدار أمان وفي نهار الهيّة

عيال زايد للديار أسوار

قواتنا البحرية والجويّة

متيقّضة ويارب تحمي الدار

*سيف كميدش الكعبي



يا حيْ طاري هالوطن يا حيّه

له القوافي تنثر الأشعار

وما دام أبو خالد علينا ضيّه

حن في أمِن وبْخير واستقرار

*نسيم العين



منّا رسالة واضحة خطيّة

للمعتدي.. ع بلادنا الغدار

ابشر بردٍّ ما بتلقى زيّه

يبقى على مر الزمن تذكار

*علي بن شميل الكعبي



بلادنا بأرواحنا محميّة

وسلامنا للدار وأهل الدار

وألا المجوسي حيّته مقضيّة

ما دام نملك سيفنا البتار

*عالية الحميري



نحنا على مدّ الكرة الأرضيّة

إكبار ونعيش ف ذرا الإكبار

وقواتنا وأفعالها الحصرية

للدار أمان وأمن لأهل الدار

*سالم بن حماد الكعبي



حنا نحب السلمْ ميْة ميّة

أحرار وانحب الوطن بإصرار

فينا التسامح والتسامح نيّة

على العدو صلفين.. والغدار

*أحمد الطوفان



اجنودنا فنحر السماء مريّه

صقور تلجم واهيّن من نار

تفتق صواريخ العدا لِشضيّه

ويلطم عدو الدار من الأحرار

*همس الشوق



عيال زايد هم صقور الهيّة

عتادهم قبل السلاح.. أفكار

أمجادهم محروزة ومبنيّة

من وطر سابق والكبار كبار

*سيف منصر



أغلى وطن ويظلّنا في فيّه

وبظّل بو خالد بخير الدار

فقلوبنا وعيوننا..(محمّية)

ولأجْلَها.. ما نذخر الأعمار

*د. أسما الكعبي



قواتنا فوق السما وبرّية

درع الوطن صمام الاستقرار

هو جيش بو خالد ولا في زيّه

سيفٍ بِيَدَه صارم وبتار

*عائشة الظنحاني



نطرب على اليولات والحربيّة

مثل ما نطرب ع ضرب النار

يوم العدو حدّه علينا… غيّه

يبغي الدوا منا شرات الزار

*هزاع أبوالريش



قواتنا لي مقضيين الحيّه

خلوْا العدو من فعلهم يحتار

واحنا بخير.... ودارنا محميّة

والخير ضافي عالوطن والجار

*علي اليماحي



رجالنا وقت الوغى والهيّه

صغيرهم يسوى بطل مغوار

عهدٍ عليهم واخلصوها النيّة

لجل الوطن ما يبات حقهم ثار

*الحصباه



بلادنا على الغزاة عْصيّة

دار الكرم.. والعز.. والأقدار

نرخص لها الأرواح منّانيّه

ونصونها من حاسدٍ غدّار

*سالمين النقبي



قل للمجوسي حجته مقضيّة

بإيد شبان الوطن لاحرار

يالله ياللي آيته متليّة

تحفظ بو خالد وأهل الدار

*عائشة كليبوه الكتبي



الله يا مغلا الوطن له هيّه

نفخر بعزه بدايم الأعمار

يقودنا شيخٍ لكل مرهيّه

بو خالد الراهي على الِكبار

*حمدة العوضي



يا سيدي لجلك نَخَلصْ النيّة

م السّلع لاقصى العَاصمة اوْ جلفار

في صبحنا.. واْللّيل.. والعَصريّة

نَشعل رسُول المعتديّ ابنَار

*الميث



النا بطوله في العرب مرويّة

عْيال زايد وافيين أشبار

كنْهم جبالٍ ع الأرض مرسيّة

ما همهم راعي الخنا والعار

*سعيد بن سبيل الظنحاني



هامة وطنّا للعلا مبنيّة

عالي سماها حصن هذي الدار

حن جيشنا قوه ويسّد الحيّة

منقوش اسمه ما عليه غْبار

*فيصل النقبي



جنودنا وقواتنا الحربيّة

رهن الإشارة عند خط النار

بر وبحر وصقورنا الجويّة

مأمنين الدار مِ الأخطار

*منذر كميدش بن نعمان



قل للمجوسي دارنا محميّة

‏بعزوم جيشٍ من نسل لاحرار

‏قلّه صواريخك ترى مرميّه

‏حنا نشب فيها.. ونشعل نار

‏*سراب الشارجة



ما ينكسر عزم الوطن موليَه

و اللّي يشب النار.. يلقى نار

نكسب رهان الحرب والجنديَة

بعيال زايد نرهب الغدّار

*عبدالله زينل



بعض المرض آخر دواه الكيّه

واحنا كوينا الخاين الغداّر

عكر سمانا بانفجار وغيّه

لكن حمانا الواحد القهار

*فتاة الشمال



منّا تحيه صادقه ووديّه

لشيوخنا اللي حاميين الدار

ولجنودنا الوافين لِشميميّه

يحفظهم الله الواحد القهار

*محمد خميس النحوي



حكمه وسياسة والخطط عصريّة

ما همّنا من قال.. ولا بار

والله ما تصعَب علينا حيّة

ووقفاتنا يوم اللزوم كْبار

*محمد علي النقبي



فزّت قوافينا على الحربيّة

لي فالسما ويقودها الطيّار

يْفور دمه نار من لحْمَيّه

عالدار.. واللي ساكين الدار

*سيف بن هويشل الخاطري



جهدٍ كبير وامةٍ محميّة

والله مراحب يا جنود كبار

لا يوم حسينا بأية ضيّه

ألا ونقرا الردع في الاخبار

*خالد الجابر



الكوكب الدّرّي حنّا ضيّه

واللّاظي الملهب نحن والثّار

وقت العطا شف كفّنا مهديّة

وألّا على الباغي نصل كرّار

*محمد خميس السويدي



الدار حرة.. ودانةٍ عصريّة

دار الفخر/ والعز/ والابهار

ربي ايحميها من شرور النيّة

وربي يتاجيها عن الاخطار

*أنور بن حمدان الزعابي



بْلادنا وحصونها المبنيّة

يفدون بو خالد زعيم الدار

والمعتدي ياللي خبيث النيّة

يحرقه ربي بزمرة الأشرار

*بنت الشوامس



جويّة.. وبريّة.. وبحريّة

الكل منّا مستعدٍ....

ثار الجاهزيّة... ما بها هزيّة

وقت المحن مرفوضةٍ الاعذار

*عبدالرحمن الصريدي



صوت انفجار ألعابنا الناريّة

ماهو مسبّب ذعر واستنفار

نشوة نصر مع راحةٍ نفسيّة

وريش الخميني فالسما نثّار

*أحمد الكندي



فزعاتنا لجل الوطن جيشيَّة

الكل جندي وقدَّها الشعَّار

وحروفنا لي بالفخر مَضوِيَّة

تقنص بأمر الشاعر الصقَّار

*طارق بالحاي المراشدة



آيات ربي ع الوطن مقريّة

وسبع المثاني في سماه اقمار

والحافظ الله لا نْذكر طاريّة

شيخ المراجل.. شيخنا المغوار

*نسايم السادة



شيخٍ تعلى النايفات مْطيّة

والبرق سيفٍ في يدَه بتار

ياحيْ راس الممطرات وحيّه

لي من كتوفه همللت مدرار

*محمد الحجاجي



أبيات شعري بالذهب مطليّة

فالشيخ بو خالد بعَّد اشعار

البحر به لولو.. وبه حوريّة

وبيتين.. ما يكفن لنا نختار

*الرزينة الكتبي



في ظلّ حِكْمَتْهِ (النِهيّانية)

الدار بأمن ومن سكن بالدار

بوخالد اللي.. نسعد بطاريّه

ولاَ نشيل الهم.. وسوء الجار

*د. عبيد مبارك



كلنا يا بو خالد عقدنا النيّة

شعبك صغاره من قبل لِكبار

نحمي وطنّا ما بها رديّة

وندق خشم المعتدي الغدار

*محمد بن غريب الصريدي



رفعت كفّي لك يا ربي بْنيّة

تحفظ لنا جيش الوطن والدار

قواتنا... ورجالٍ سْنافيّه

ما تمسّنا بوجودهم الاخطار

*سلمى الشامسي



سلام يا قواتنا.... الجويّة

يامن كسرتوْا شوكة الغدار

نيرانكم وسط السما مرئيّة

عيال زايد يا حماة الدار

*محمد الجوهري



يا دار غنّي للنصر حربيّة

و تزيّني من لولو المحار

إخوان شمّا مْبيّتين النيّة

نحمي ثراها لو يثور غْبار

*نوف محمد آل مندوس



لله ورسوله مخلصين النيّة

ومن ثم للقايد.. وهذي الدار

أحرار نبقى وأرضنا محميّة

وسيف العدالة بكفنا بتّار

*سالم بن مشروم

لوحة شعرية وطنية بامتياز، سطّرت هوية نُسجت أبياتها من مشاعر لامست شغاف الوعي الفكري، والإلهام الإبداعي، وحس التواصل المنسجم بين الشعراء والشاعرات ليكون الوطن هو الهاجس الأمثل، والأرض هي الدافع الأجمل، والإمارات هي نقطة المركز والمحور لالتقاء الأفكار المُلهمة التي تعبّر عن ما يسكن في داخل النفس، ثم يخرج بمثل هذه الصورة الشعرية الجزلة والمتكاملة في المحتوى والمضمون.