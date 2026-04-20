«الشارقة للفنون» تفتح باب التقديم للنسخة التاسعة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب التقديم للنسخة التاسعة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة ضمن منصة الشارقة للأفلام، المهرجان السنوي الذي تنظّمه المؤسسة احتفاءً بالسينما المستقلة وصور التحريك.

وتدعو المؤسسة صنّاع الأفلام من داخل الدولة وخارجها إلى التقدّم لهذه المنحة، التي تهدف إلى دعم إنجاز أفلام قصيرة تستكشف آفاق السينما المعاصرة، حيث يحظى الفنانون المختارون بفرصة العرض الأول لأعمالهم ضمن إحدى الدورات المقبلة من منصة الشارقة للأفلام.

وتفتح المنحة أبوابها أمام صنّاع الأفلام المستقلين من مختلف الأعمار والخلفيات الجغرافية، ومن جميع الأنواع السينمائية، على ألا تتجاوز مدة الفيلم خمسين دقيقة شاملة مقدمة العمل.

يحصل الفائزون على «دعم مالي» إجمالي قدره 120,000 درهم إماراتي (نحو 30,000 دولار أميركي)، يُوزّع وفق عدد المشاريع المختارة واحتياجاتها الإنتاجية، بما يسهم في استكمال مراحل الإنتاج وتطوير الأعمال المختارة. ودعت المؤسسة الراغبين في التقديم إلى استيفاء متطلبات المنحة، والتي تشمل إرسال فيديو تعريفي لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق، يقدّم فيه المتقدمون تصورهم العام للفيلم، من حيث النوع والثيمة والبنية السردية والحبكة، إضافة إلى إبراز أصالة المشروع ومهاراتهم الفنية والإبداعية.

ويستمر استقبال الطلبات حتى الساعة 11:59 ليلاً بتوقيت دولة الإمارات (غرينتش +4) من يوم 28 مايو/ آيار 2026.

حول مؤسسة الشارقة للفنون

تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدّديتها الثقافية.

تضم مؤسسة الشارقة للفنون، مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية.

كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنّهج التفاعلي للفن.