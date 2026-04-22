الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

بروتين خفي يكشف السر الحقيقي لإبطاء الشيخوخة

22 ابريل 2026 08:38

أكد باحثون أن سر إبطاء الشيخوخة لا يرتبط بالحرمان الغذائي كما كان يُعتقد، بل بتنظيم عمل بروتين مناعي يُعرف باسم "سي - 3".

وأظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "ييل" الأميركية، ونشرتها مجلة "نيتشر إيجينغ" العلمية، أن خفض السعرات الحرارية بنسبة معتدلة تبلغ نحو 14 في المائة يمكن أن يعزز كفاءة الجهاز المناعي لدى الإنسان، دون التسبب في الآثار السلبية المرتبطة بالأنظمة الغذائية الصارمة.

وأشارت الدراسة إلى أن النتائج كشفت أن بروتين "سي - 3" يلعب دوراً رئيسياً في تحفيز الالتهابات المزمنة، التي تعد من أبرز عوامل تسريع الشيخوخة والإصابة بالأمراض، كما تبين أن هذا البروتين يتم إفرازه من الخلايا داخل الأنسجة الدهنية، خصوصا في دهون البطن، وليس من الكبد فقط.

أخبار ذات صلة
تقنيات حديثة تتيح تصميم البروتينات لكل مختبر
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: خطة تنفيذية لـ «الإطار الوطني للتقدم في العمر» حتى عام 2031

وأوضحت الدراسة أن تقليل السعرات يؤثر على وظيفة الدهون نفسها، ما يؤدي إلى تقليل إنتاج هذا البروتين الضار، حتى دون ارتباط مباشر بفقدان الوزن، وهو ما يعزز فكرة أن تحسين الصحة لا يعتمد فقط على خفض الكتلة الجسدية.

ويعتمد هذا التفسير على نظرية علمية تفيد بأن بعض آليات المناعة المفيدة في سن مبكرة قد تتحول مع التقدم في العمر إلى عوامل تسهم في تدهور الجسم.

المصدر: وام
الشيخوخة
البروتين
آخر الأخبار
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
"الأمم المتحدة" ترحب بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار وتدعو إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية
اليوم 10:30
قصائد تتغنى بالأوطان والإنسان في بيت الشعر بالشارقة
التعليم والمعرفة
قصائد تتغنى بالأوطان والإنسان في بيت الشعر بالشارقة
اليوم 10:27
بتوجيهات حمدان بن زايد.. "بيئة أبوظبي" تعلن موسم رعي الإبل في الإمارة لعام 2026
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن زايد.. "بيئة أبوظبي" تعلن موسم رعي الإبل في الإمارة لعام 2026
اليوم 10:16
روسينيور يهاجم لاعبي تشيلسي: الوضع لم يعد مقبولاً!
الرياضة
روسينيور يهاجم لاعبي تشيلسي: الوضع لم يعد مقبولاً!
اليوم 10:15
مقارنة كاريك وسولشاير تضع إدارة «يونايتد» أمام القرار المصيري!
الرياضة
مقارنة كاريك وسولشاير تضع إدارة «يونايتد» أمام القرار المصيري!
اليوم 10:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©