هنا الزاهد تستعد لـ«ملك الغابة»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الممثلة هنا الزاهد، لتصوير فيلمها الجديد «ملك الغابة»، الذي يجمعها بهشام ماجد للمرة الثالثة خلال عامين، تأليف فادي أبو السعود، إخراج السدير مسعود، وإنتاج أحمد السبكي.



وأعربت هنا عن سعادتها بتعاونها المتكرر مع هشام ماجد، مؤكدة أن بينهما كيمياء خاصة ظهرت بوضوح في أعمالهما السابقة، وعلى رأسها فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، الذي عُرض في موسم عيد الفطر قبل عامين، وحقق نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً، حيث جمع بين الكوميديا والفانتازيا في إطار اجتماعي مختلف. وأشارت إلى تعاونها مع هشام ماجد في فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، المأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، وقدّما من خلاله قصة مشوِّقة ضمن مجموعة من الحكايات المتشابكة، بمشاركة مي عمر، أحمد السعدني، أسماء جلال، مايان السيد، ومحمد الشرنوبي.

وكشفت هنا الزاهد، عن مشاركتها كضيفة شرف في فيلم Dogs 7، بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، ومن المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وتظهر خلال الأحداث بشخصية خطيبة أحمد عز، في عمل يُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية. وحول غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، أوضحت أن القرار جاء حرصاً منها على تقديم أعمال تليق بالنجاح الذي حققته في مسلسل «إقامة جبرية»، مؤكدة أنها رفضت عدداً من السيناريوهات التي لم تُضف جديداً إلى مسيرتها الفنية. وأشارت إلى رغبتها المستمرة في مفاجأة الجمهور بأدوار مختلفة وغير متوقعة، موضحة أن ردود الفعل القوية التي حققها «إقامة جبرية» وضعت على عاتقها مسؤولية أكبر لتقديم مستوى متميز في أعمالها المقبلة.

وعلى صعيد الدراما، تستعد هنا لبدء التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد «ورد»، الذي تعود به إلى الدراما بعد غياب عامين، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصّات الرقمية، ويشارك في بطولته باسم سمرة، وهالة صدقي، تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسمين أحمد كامل، ويتألف من 10 حلقات.

وأكدت على إيمانها الكبير بأهمية المنصّات الرقمية، ووصفتها بوسيلة فعّالة لتوسيع قاعدة الجمهور والوصول إلى مشاهدين من مختلف أنحاء العالم في وقت قياسي، مشيرة إلى أن تصدّر «التريند» عبر هذه المنصات، أصبح مؤشراً مباشراً على نجاحها وتأثيرها، مستشهدة بتجاربها في أعمال مثل «سيب وأنا سيب» و«إقامة جبرية»، اللذين حققا انتشاراً واسعاً. وأوضحت هنا الزاهد، أن هذه المنصّات منحتها فرصة لتقديم أدوار متنوعة بين الكوميديا والدراما، وأسهمت في حصولها على جوائز كأفضل ممثلة، فضلاً عن دورها في تعزيز حضور الدراما العربية، وإتاحة حالة من التفاعل والنقاش الفني المباشر مع الجمهور. وشدّدت على أنها لا تميل إلى التوقف أو الابتعاد عن العمل، مؤكدة أن سعادتها الحقيقية تكمن في الوقوف أمام الكاميرا وتحقيق النجاح. واعتبرت أنها لا تصنِّف نفسها كممثلة كوميدية فقط، بل تميل إلى الأدوار الرومانسية والتراجيدية التي تتيح إبراز قدراتها التمثيلية وتحدي صورتها النمطية.