متحف العين يحتفي بيوم المتاحف العالمي ببرنامج يمتد 3 أيام

العين (الاتحاد)

قدم متحف العين دعوة للزوّار للاحتفاء بيوم المتاحف العالمي من خلال تجربة ثقافية استثنائية تمتد على مدار ثلاثة أيام من 16 مايو 2026 ولغاية 18 مايو 2026، حيث يقدم برنامجاً متكاملاً يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والتعليمية المُلهمة، والمصمّمة لتناسب جميع أفراد المجتمع.وانسجاماً مع شعار هذا العام «المتاحف توحّد عالماً منقسماً»، يعكس البرنامج دور المتحف كجسر للتواصل الإنساني ومساحة حيوية للحوار والتعلم، حيث يتيح للزوّار فرصة استكشاف التراث والتفاعل معه بأساليب مبتكرة وتجارب ثرية.