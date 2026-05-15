«الشارقة للفنون» تُطلق برنامج «ضد السكون» في النسخة الـ20 من آرت دبي

دبي (وام)

تقدّم مؤسسة الشارقة للفنون برنامجاً من العروض الأدائية الحية بعنوان «ضد السكون» ضمن النسخة الـ20 من آرت دبي، والذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر على مدى ثلاثة أيام في مدينة جميرا.

ويتوزع البرنامج في أنحاء المعرض، مقدّماً سلسلةّ من العروض التي تتأمل الإيماءة والتكرار والذاكرة والصوت بوصفها أدوات للتعبير والمقاومة، ومساحات لاستعادة التجربة الإنسانية في مواجهة العنف والفقد والتحولات السياسية والاجتماعية.

ويضم البرنامج ثلاثة عروض أدائية تتناول القدرة الكامنة في رفض السكون والانصياع للثبات، عبر ممارسات فنية تستند إلى الأداء الحيّ والسّرد الشخصي والتجريب الصوتي والبصري.

وافتُتح البرنامج اليوم بعرض «لورانس» للمخرج والكاتب مهند كريم كزار، بمشاركة محمد علي يوسف سلامة في تصميم الفيديو والإضاءة، وعبدالله الخديم في الأداء.

ويشهد البرنامج غداً عرض «الجسد كشاهد» للفنانة متعددة التخصصات صفا البلوشي، فيما يُختتم يوم الأحد بعرض «دموع» لمشروع أسترال 82، الذي تقوده الفنانة والمنتجة إكس ألفاريز.