الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«منصة للتوزيع» في الرباط والدوحة الدوليين للكتاب

18 مايو 2026 12:10

الشارقة (الاتحاد)
عبر مئات العناوين المميزة التي تعكس ثراء التجربة الثقافية المحلية، تحمل «مِنصة للتوزيع» الحكاية الإماراتية إلى منصّات معرض الدوحة الدولي للكتاب المقام من 14 حتى 23 مايو الجاري بعد اختتام مشاركتها في معرض الرباط الدولي للكتاب والنشر 2026، مواصلةً أداء مهمتها المتمثّلة في تقديم الدعم للناشرين الإماراتيين والعرب وتمكينهم من تحقيق انتشار عالمي من خلال كتبهم.وعلى مدار الفترة من 30 أبريل حتى 10 مايو 2026، وفّرت «منصة للتوزيع» في معرض الرباط الدولي للكتاب منبراً معرفياً متكاملاً يستعرض تنوّع وغنى الإنتاج الثقافي الإماراتي أمام جمهور واسع من القرّاء وصنّاع النشر، مقدمةً مجموعة غنية من أحدث الإصدارات الإماراتية تضم 3820 كتاباً تتوزع على 754 عنواناً، بالتعاون مع 101 ناشر محلي. وتستمر رحلة الكتاب الإماراتي في محطتها التالية عبر أروقة معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، حيث تحتفي الشركة بالأصوات الإبداعية الإماراتية التي تصدّرها 94 دار نشر محلية عبر 760 عنواناً جديداً، بإجمالي 4,507 كُتب تصوغ حضوراً إماراتياً متجدّداً على خريطة النشر الإقليمية والدولية. وتأتي هذه المشاركات في إطار جهود الشركة لدعم الناشرين الإماراتيين وربطهم بالأسواق الدولية، عبر توفير قنوات توزيع حديثة تسهم في تعزيز انتشار المحتوى العربي عالمياً، وتواكب تطورات صناعة النشر. وفي هذا السياق، أكّد راشد الكوس، مدير عام «منصة للتوزيع»، حرص الشركة على إيصال نبض المشهد الثقافي المحلي إلى أبرز الأحداث الثقافية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المشاركة في معرضيّ الدوحة والرباط تعكس التزامها بترسيخ حضور الكتاب الإماراتي عالمياً، وتعزيز مكانة المحتوى العربي بوصفه رافداً للحوار الحضاري، وعنصراً فاعلاً في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الإبداع والابتكار. ويؤكد هذا الحراك الثقافي المتواصل التزام «منصة للتوزيع» بتطوير منظومة توزيع أكثر كفاءة ومرونة من شأنها الإسهام في توسيع انتشار المحتوى العربي وترسيخ مكانته في المشهد الثقافي العالمي.

