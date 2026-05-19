«التنمية الأسرية» تنظم زيارة لكبار المواطنين إلى متحف زايد الوطني

19 مايو 2026 23:15

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية زيارة لكبار المواطنين والمقيمين إلى متحف زايد الوطني، وذلك ضمن فعاليات نادي «بركة الدار» الاجتماعي؛ بهدف تعزيز مشاركتهم المجتمعية، والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال أنشطة ثقافية واجتماعية تسهم في دمجهم وتفعيل دورهم في المجتمع.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المؤسسة على توفير تجارب نوعية تُنمي الجانب المعرفي لدى كبار المواطنين والمقيمين، وتمكنهم من الاطلاع عن قرب على أبرز المعالم الثقافية في دولة الإمارات، بما يعزز حضورهم المجتمعي، ويثري تجاربهم الثقافية.
وتضمنت الزيارة جولة تعريفية شملت مرافق المتحف ومقتنياته التي تبرز تاريخ الدولة وإرثها الحضاري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والقيم الوطنية والإنسانية التي شكلت ركائز نهضة الدولة، وأسهمت في مسيرتها التنموية.
 وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال نادي «بركة الدار»، إلى توفير بيئة آمنة وداعمة تعزز المشاركة الفاعلة لكبار المواطنين والمقيمين، وتتيح قنوات لتبادل الخبرات بين كبار المواطنين والأقران والأجيال، إلى جانب توفير فرص المشاركة المجتمعية لهذه الفئة.
ويضم نادي «بركة الدار» عدداً من المنتديات المتنوعة، منها، المنتدى الصحي، والتثقيفي، والأسري، وسعادتي، ورواد المشاريع، والدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى منتدى التهيئة للتقاعد، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين، وتعزيز اندماجهم المجتمعي، والاستفادة من خبراتهم الحياتية والعملية والعلمية، إلى جانب تنمية لياقتهم البدنية والذهنية، بما يعزز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.

