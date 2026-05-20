التعليم والمعرفة

قصائد تستلهم التاريخ وتمجد الأوطان في بيت الشعر

20 مايو 2026 20:31

الشارقة (الاتحاد)

نظّم بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية، شارك فيها كل من الشعراء، علي الإمارة من العراق، وطلال الجنيبي من الإمارات، وتركي المعيني من السعودية، بحضور الشاعر محمد عبد الله البريكي مدير بيت الشعر، إضافة إلى جمهور واسع من النقاد والشعراء ومحبي القصيدة.
قدمت الأمسية الشاعرة آية وهبي، ومما جاء في تقديمها: امتنانٌ وتقديرٌ لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الرعاية واللطف والعناية.. صاحب المقولة الحكيمة الخالدة: «إذا كانت العروبة تغرق فزورق إنقاذها الثقافة ومجدافه الشعر»..
افتتح القراءات الشاعر علي الإمارة، الذي قرأ نصاً حمله دلالات كثيرة، متخذاً من رحلة الشاعر امرئ القيس إلى القيصر رؤية أدبية. 
ثم تلاه الشاعر طلال الجنيبي الذي استهل مشاركته بقصيدة وطنية بعنوان «عطر الاتحاد» عبّر فيها عن فخره بالإمارات وإنجازاتها وصمودها، بعدها قدّم قصائد متنوعة امتازت بتدفق المشاعر ومعالجة مواضيع اجتماعية عبر التأمل في الذات وفي الآخر.ثم اختتم القراءات الشاعر تركي المعيني حيث امتاز أسلوبه بالجزالة اللغوية واستحضار عدد من الرموز الإنسانية والإسلامية وتوظيفها في قالب شعري بديع. وفي قصيدة بعنوان «ما علق في فم الشاعر» نجده يصف مكابدات الشاعر في اجتراح القصيدة مع إحالات موحية إلى الظروف الحياتية.
وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي الشعراء المشاركين ومقدمة الأمسية.

