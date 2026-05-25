«بصمة وطن» تحتفي بيوم الكاتب الإماراتي

نظّمت مؤسسة بصمة وطن فعالية «أثَر الكاتب الإماراتي»، احتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي، أُقيمت الفعالية في مركز شباب رأس الخيمة بمنطقة الظيت، بمشاركة نخبة من الكُتّاب والأدباء الإماراتيين، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي وأصحاب المواهب الشابة.

وشارك في الفعالية كلٌّ من الكاتب والشاعر الإماراتي أحمد عيسى العسم، والكاتبة عائشة الظهوري، والكاتبة فاطمة الشرهان، حيث قدّموا حوارات وتجارب أدبية متنوعة تناولت أثر الكلمة، ودور الأدب في بناء الإنسان والمجتمع، وأهمية تمكين المواهب الأدبية الشابة.

وشهدت الفعالية جلسة خاصة لتوقيع كتاب «داخل رأس الخيمة» للكاتب والشاعر الإماراتي أحمد عيسى العسم، والذي يأخذ القارئ في رحلة ثقافية واجتماعية تُسلّط الضوء على تفاصيل المكان والذاكرة المحلية والتجربة الإنسانية.