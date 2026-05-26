بيت الحكمة يُحيي يوم الكاتب الإماراتي ببرنامج ثقافي حافل

الشارقة (الاتحاد)

احتفى بيت الحكمة بيوم الكاتب الإماراتي من خلال برنامج ثقافي امتدّ على مدار يومين، وضمّ سلسلة من اللقاءات الحوارية والفعاليات الأدبية وجلسات توقيع الكتب، بهدف تعزيز حضور الكاتب الإماراتي وإتاحة مساحة للتواصل المباشر بين القرّاء وصنّاع الكتاب. وشهد البرنامج فعالية «كُتّابنا»، التي تضمّنت معرضاً مصغراً للإصدارات الأدبية الإماراتية، إلى جانب جلسة حوارية، بالتعاون مع مجموعة «كلمات»، سلطت الضوء على أدب اليافعين في دولة الإمارات في ضوء رواية «سارق الحكايات»، وذلك بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للرواية في بيت الحكمة. بيت للمبدعين ومجتمع للقراء وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «يمثّل يوم الكاتب الإماراتي مناسبة للاحتفاء بالأصوات الإبداعية التي أسهمت في بناء المشهد الثقافي المحلي، ونقلت عبر الكتابة ملامح الهوية الإماراتية وقصص المجتمع وقيمه إلى الأجيال الجديدة، فالكاتب الإماراتي شريك في حفظ الذاكرة الثقافية، وتعزيز حضور اللغة والمعرفة، وبناء جسور الحوار مع العالم، لذا فإن بيت الحكمة يواصل دوره في دعم الكاتب الإماراتي، وفتح مساحات تفاعلية تجمعه بالقراء، وتسهم في ترسيخ العلاقة بين المجتمع والكتاب والمعرفة». «كُتّابنا» في لقاء حي مع الجمهور وشهد اليوم الأول تنظيم فعالية «كُتّابنا»، التي أتاحت للجمهور فرصة الاطلاع على مجموعة من الإصدارات الأدبية وشرائها، والتعرف إلى تجارب الكتّاب المشاركين عن قرب، ضمن مساحة تفاعلية جمعت القراء بصُناع الكتاب. وأُقيمت الفعالية بمشاركة عدد من دور النشر المحلية، شملت مجموعة كلمات للنشر، ومنشورات غاف، وأوستن ماكولي للنشر، وشركة «منصة» للتوزيع، ومنشورات كتاب، ودار قصة. وشهدت جلسات التوقيع مشاركة عدد من الكتّاب الإماراتيين، من بينهم مروة العقروبي، وأمل السهلاوي، وأحمد أميري، والدكتور عبدالله الخياط، وهبة السمت، وأحمد عيسى العسم، ونجاة الظاهري، ومريم حمود، ورباب الظاهري، وفاطمة الفلاسي، وفجر آل مندوس، ومريم المري، والدكتور سعيد المنصوري، في مشهد عكس تنوّع الأصوات الأدبية الإماراتية وتعدُّد تجاربها في الكتابة والنشر. «سارق الحكايات» تنطلق من بيت الحكمة وضمن جهوده لتعزيز التواصل بين الكتّاب والقراء، نظّم بيت الحكمة جلسة حوارية ضمن سلسلة «حديث الحكمة» بعنوان «بين السرد والهوية»، بالتعاون مع مجموعة كلمات، لاستكشاف أدب اليافعين في دولة الإمارات في ضوء رواية «سارق الحكايات»، بوصفها نموذجاً للسرد الذي يعكس اهتمامات الأجيال الجديدة وتساؤلاتها. شاركت في الجلسة الكاتبة والروائية الإماراتية نادية النجار، والكاتبة والمترجمة نورة الخوري، والرسامة أسماء الهاملي، فيما أدارت الحوار الكاتبة والإعلامية إيمان اليوسف، حيث تناول النقاش دور الحكايات في تشكيل الوعي والتعبير عن الهوية وتجارب اليافعين. كما شهدت الجلسة الإطلاق الرسمي لرواية «سارق الحكايات»، التي جاءت بتأليف مشترك بين نادية النجار ونورة الخوري. ويوافق يوم الكاتب الإماراتي السادس والعشرين من مايو من كل عام، وهو التاريخ الذي تأسس فيه اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات عام 1984، تقديراً لدور الكتّاب الإماراتيين في إثراء الحياة الثقافية والفكرية في الدولة، وإبراز مساهمتهم في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم حضور الأدب الإماراتي في المشهد الثقافي العربي والعالمي.