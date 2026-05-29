متحف العين يختتم برنامجه لعيد الأضحى

العين (الاتحاد)

اختتم متحف العين برنامجه الثقافي الحافل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في استقبال للزوار والعائلات من مختلف أنحاء المجتمع، للاستمتاع بسلسلة من ورش العمل التفاعلية والأنشطة والفعاليات الثقافية على مدار أيام إجازة العيد.

وقال عمر الكعبي، مدير متحف العين: «يعكس برنامج عيد الأضحى في متحف العين التزامنا بصون الموروث الثقافي والاحتفاء بالتقاليد الإماراتية الأصيلة. ومن خلال هذه الأنشطة والتجارب، نسعى إلى تعزيز الترابط الأسري، وإحياء الذاكرة الاجتماعية للعيد، وتعريف الأجيال الناشئة بالعادات والقيم المرتبطة بعيد الأضحى في دولة الإمارات، وأن تكون الثقافة الوطنية هي روح المجتمع، وهي التي لها الأثر والتأثير في ترسيخ مفهوم الهوية لدى الأفراد».