محمد الشرقي: الموسيقى تمدّ الجسور الإنسانية بين ثقافات العالم

الفجيرة (وام)



أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الموسيقى في مدّ الجسور الإنسانية بين ثقافات العالم، وأهميتها في التعبير عن هويتها الحضارية، ودعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، الحفل الموسيقي الذي أقامته أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية، على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي.

وأشار سموّه، إلى الاهتمام الذي تُوليه إمارة الفجيرة لقطاع الفنون والثقافة، ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للأنشطة الإبداعية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الشعوب.





ووجَّه سالم الفلاحي، مدير أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دعم سموّه لقطاع الفن والموسيقى ولأنشطة أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية التي تُعد مشروعاً نوعياً يرتقي بمجال الموسيقى والإبداع في إمارة الفجيرة.

وتضمّن برنامج الحفل معزوفات أوركسترالية متنوعة من أشهر المقطوعات العالمية، أدّاها أعضاء فريق أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية وطلابها.

حضر الحفل عدد من المديرين والمسؤولين، وجموع الجماهير من داخل الفجيرة وخارجها.