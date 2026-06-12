أبوظبي للغة العربية" يشارك في معرض بكين الدولي للكتاب

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب، التي تحل فيها دولة الإمارات ضيف شرف، ضمن وفد وطني تقوده وزارة الثقافة.

ويقدم المركز، بهذه المناسبة، برنامجاً ثقافياً متنوعاً في جناح "البيت الإماراتي"، الذي يحتل موقعاً بارزاً في المعرض، المقام خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2026، في مركز المؤتمرات الوطني الصيني بالعاصمة بكين، بما يعكس الحراك الثقافي الإماراتي، ويعزز حضور اللغة العربية وآدابها على الساحة الدولية.

ويسعى المركز من خلال مشاركته في الحدث، الذي يستضيف 2600 ناشر من 100 دولة، إلى التعريف بمبادراته النوعية، التي تخدم المنظومات الفكرية والثقافيّة، وأبرزها "كلمة" للترجمة، و"إصدارات" للنشر العربي، وإبراز جهوده في مجالات الدراسات اللغوية، ورقمنة الكتب، وصناعة المحتوى، وإطلاع الجمهور الآسيوي على منجزات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وجائزة الشيخ زايد للكتاب، وصولاً إلى تعزيز التعاون في قطاعي النشر والترجمة مع المؤسسات الصينية الرائدة.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: إننا نفخر باختيار دولة الإمارات ضيف شرف لمعرض بكين الدولي للكتاب، هذا الحدث الثقافي المرموق؛ وهو اختيار يعكس المكانة الثقافية التي تحظى بها الإمارات، إقليمياً ودولياً، ويُظهر مدى عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية والثقافية مع جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف أن مركز أبوظبي للغة العربية يحرص على المشاركة في هذا المعرض المهم، ضمن مساعيه إلى تكريس حضور اللغة العربية عالمياً، وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الثقافية الدولية.

ولفت إلى أن المشاركة تتضمن برنامجاً نوعياً يهدف لتعزيز حضور اللغة العربية دولياً، مع التركيز على تطوير الشراكات في مجالات النشر، والترجمة، والتعليم اللغوي، وصناعة المحتوى، بما يعزز التبادل الثقافي بين الجانبين في آسيا والعالم، وبما يعكس حيوية المشهد الثقافي، وحراكه المتنامي في دولة الإمارات، من خلال فعاليات تحتفي بالثقافة العربية العريقة، وتبرز أصالة الهوية الوطنية والموروث الإماراتي العريق.

ويتضمن البرنامج الثقافي، الذي ينظمه المركز، جلسات حوارية ولقاءات ثقافية تحتفي بالثقافة الإماراتية العربية وتبرز أصالتها.

وتشمل المشاركة أيضاً تنظيم جلسات تستعرض أبرز مشاريع المركز، وتسلط الضوء على الدورة المقبلة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وجائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تحتفي هذا العام بمرور عشرين عاماً على إطلاقها، إضافة إلى مؤتمرات، ولقاءات توطّد التقارب الإماراتي - الصيني، وتعكس التزام المركز بتعزيز مكانة اللغة العربية وحضورها، وترفع مستوى التعاون والتبادل المعرفي مع مختلف الحضارات والثقافات، بما ينسجم مع الرؤية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، ومكانتها بوصفها مركزاً رائداً للثقافة والمعرفة في المنطقة والعالم.

ويعكس البرنامج التزام المركز بتعزيز حضور اللغة العربية والنهوض بها ونشرها عالمياً، ومدّ جسور التواصل والتبادل الثقافي مع مختلف الثقافات في العالم، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي.

ومن أبرز الفعاليات مؤتمر حول مستقبل العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية كما يعقد جلسة لإطلاق ومناقشة كتاب "حوكمة الصين في ظل قيادة شي جين بينغ"، يشارك فيها سعادة الدكتور علي بن تميم، وكوانغ له تشنغ، رئيس دار شينخوا للنشر، وقوه بن شنغ، رئيس تحرير مجلة "لياووانغ"، والدكتور أحمد السعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة، ورن واي دونغ، نائب رئيس تحرير وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".