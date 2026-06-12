«مكتبات الشارقة» تقرأ التاريخ عبر الصوت والنغم

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مكتبات الشارقة العامة فعالية «نادي الكتاب الكبير» في منتدى الطلاب بجامعة الشارقة، وأكد المشاركون في الجلسة النقاشية أن الرواية قادرة على فتح نوافذ جديدة لقراءة المجتمع والذاكرة الشعبية، من خلال تتبع تفاصيل تبدو مألوفة في الحياة اليومية، مثل الصوت والغناء والمناسبات الاجتماعية.

واستعرضت الجلسة، من خلال رواية «إلا جدتك كانت تغني»، حضور الموسيقى الشعبية بوصفها جزءاً من التراث الشفاهي في الإمارات والخليج، ووسيلة لفهم علاقة الناس بالفن والموروث، إلى جانب دور الرواية في دفع القارئ إلى البحث والمعرفة والانفتاح على التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع، وشارك في الجلسة، مؤلفة الرواية صالحة عبيد، بحضور إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، وأدارت الحوار الإعلامية علياء المنصوري.

قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: «رواية (إلا جدتك كانت تغني) تستعيد ذاكرة اجتماعية وثقافية قريبة من وجدان الناس، وتعيد القارئ إلى زمن يحنّ إليه كثيرون، من خلال لغة تحمل طابعاً شعرياً يتناسب مع موضوع الموسيقى والصوت والذاكرة. كما تكشف الرواية عن جهد بحثي واضح في تتبع البيئة والمكان والصوت والمجتمع والتاريخ، وتثير فضول القارئ حول أفكار ومسلمات ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. لذلك نرى أنها عمل مهم للشباب، لأنها تقرّبهم من الماضي، وتساعدهم في الوقت نفسه على فهم جذور بعض المفاهيم الاجتماعية التي لا تزال ممتدة في الحاضر».

وأوضحت صالحة عبيد أن عنوان الرواية انطلق من شخصية «عذيجة»، تغني في الأعراس، في محاولة لطرح رؤية مختلفة للموسيقى بوصفها وسيلة للتعبير وجزءاً من التراث الشفاهي للمجتمع. وأضافت أن الرواية تقرأ تاريخ المجتمع من زاوية الصوت والنغم، وتستكشف حضور الموسيقى الشعبية في الأعراس والمناسبات باعتبارها جزءاً من الذاكرة الاجتماعية وعلاقة الناس بالفرح والحب والجمال.

وأكدت عبيد أهمية الرواية في توسيع آفاق القارئ ودفعه إلى البحث واكتشاف مجالات معرفية متعددة، مشيرة إلى أن القصص كانت مدخلها الأول إلى التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع وغيرها من المعارف. كما أوضحت أن بحثها في موضوع الموسيقى قادها إلى اكتشاف حضورها في جوانب مختلفة من الحياة، ما وسّع نظرتها إليها بوصفها مرتبطة بالصوت والإحساس والذاكرة والتعبير الإنساني.

وحول العلاقة بين الواقع والخيال في العمل الروائي، أوضحت صالحة عبيد أن الرواية تمنح الكاتب فرصة لا تقتصر على التوثيق، وإنما تمتد إلى تحويل الحدث الواقعي أو التاريخي إلى مساحة أوسع للخيال.

وقالت إنها بعد الانتهاء من كتابة الرواية شعرت بالامتنان، لأن العمل فتح لها عوالم جديدة، وقرّبها من قصص أناس حقيقيين وتجارب إنسانية جعلتها ترى الحياة أكثر ثراء، مشيرة إلى أنها تشعر أحياناً بأنها تصبح صديقة للشخصيات التي تقرأ عنها، وتسعى في كتابتها إلى خلق هذا النوع من الصلة بين القارئ وشخصيات رواياتها.