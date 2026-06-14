«أبوظبي الإبداعي» يكرّم التشكيلية خلود الجابري

أبوظبي (الاتحاد)



احتفى «مركز أبوظبي الإبداعي» بالمحطات الإبداعية للفنانة التشكيلية خلود الجابري، وذلك ضمن برنامج «مسيرة فنان»، وتناول اللقاء تجربتها الفنية الرائدة التي تمتد لأكثر من 40 عاماً ساهمت خلالها في إثراء المشهد التشكيلي المحلِّي، وتُعتبر الجابري من رائدات الفن التشكلي الإماراتي، حيث انطلقت مسيرتها عام 1985 من المجمَّع الثقافي معلِّمة فنون ومسؤولة للمرسم الحُر وقسم المعارض، كما تقلّدت مناصب فنية بارزة، أبرزها نائب رئيس قسم الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ونائب رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، بجانب كونها أول خبير للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي بوزارة العدل.

وخلال اللقاء، استعرضت الجابري أبرز محطات تجربتها الإبداعية وتطور أسلوبها الفني المُستلهم من الهوية الإماراتية وقضايا المجتمع، إلى جانب إسهاماتها في تنظيم الورش الفنية، والتحكيم في المسابقات، ودعم المواهب الناشئة، كما أكدت إيمانها بدور الفن في التعليم، والتنمية، وتعزيز الوعي الثقافي والانتماء الوطني، ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود مركز أبوظبي الإبداعي لتوثيق تجارب المبدعين الإماراتيين، وإبراز إسهاماتهم في المشهد الثقافي والفني للدولة.

وشارك في التكريم الدكتورة منى العامري، مدير مركز أبوظبي الإبداعي، وسلامة المناعي، خبير السعادة المؤسّسية، ممثلةً وزارة الثقافة، وذلك بحضور كلٍّ من الدكتور علي ناصر، رئيس جمعية الإمارات للعلاقات العامة، وناصر الكيومي، مدير الجمعية.

وأكدت الفنانة الجابري، خلال حفل التكريم، أن الفن عالم فسيح يتصل بالخيال، وموهبة تمدُّ الإنسان بالإلهام، سواء أكان فنّاً تشكيلياً أم موسيقى أم كتابة أدبية، شريطة أن يحظى الموهوب بالتشجيع والدعم، لا سيما في البيت والمدرسة التي تؤدي دوراً محورياً في تنمية المواهب، وذكرت الجابري عدداً من المدارس التي تعلمت فيها، ومنها: مدرسة اليرموك في أبوظبي، وثانوية أم عمار، مشيرةً إلى أنها اكتسبت من هواية والدها حُب جمع الصور، مما دفعها لرسم تلك الصور الفوتوغرافية وتحويلها إلى لوحات فنية. وأشادت الجابري برعاية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، للتعليم والفنون، وقالت: «كان الشيخ زايد يخصص لنا مكافأة شهرية بقيمة 750 درهماً أثناء دراستنا في جامعة الإمارات، ولقد كنا محظوظين جداً». كما أكدت أهمية مواصلة الموهوب مسيرته الإبداعية عبر العمل والبحث المستمر، مستحضرةً أسماء عدد من الأدباء والمسرحيين الذين عاصروها في تلك المرحلة الحافلة.

وركّزت الجابري على الأهمية الكبيرة للمجمَّع الثقافي، هذا الصرح الأقدم في أبوظبي والمجاور لقصر الحصن، مشيرة إلى أنها تعلمت منه الكثير منذ التحاقها بالعمل فيه عام 1986، كما استذكرت مشاركتها في معرض عام 1986، والتي حظيت بتغطية إعلامية من صحيفة «الاتحاد» التي واكبت المسيرة الثقافية المصاحبة لتأسيس الدولة.