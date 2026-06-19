السبت 20 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

شما بنت محمد: بناء مجتمع قارئ ومتمكن معرفياً

تعزيز الحراك الثقافي وتوفير منصات تجمع المهتمين بالقراءة (أرشيفية)
20 يونيو 2026 01:27

العين (وام)

أخبار ذات صلة
«الأوركسترا الوطنية» تُحيي حفل «شهرزاد» في أبوظبي.. غداً
صقر غباش: التعاون الاقتصادي والبرلماني بين دول المنطقة الأورو- متوسطية والخليج ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية والمجتمعية في بناء مجتمع قارئ ومتمكن معرفياً.
وأشادت خلال لقائها فاطمة عبدالرحمن التميمي، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بالدور الريادي الذي تقوم به دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز المعرفة في المجتمع، من خلال مشاريعها النوعية وشبكة مكتباتها العامة وبرامجها الثقافية المتخصصة التي تسهم في إعداد جيل مثقف ومبدع، قادر على مواكبة متطلبات المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون المشترك وتطوير شراكة استراتيجية مستدامة تسهم في دعم المبادرات الثقافية والبرامج المعرفية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، واستعرض أبرز المبادرات والبرامج والمسابقات الثقافية والقرائية التي تقدمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للأطفال والناشئة، ودورها في تنمية المهارات المعرفية والفكرية، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالقراءة باعتبارها أداة للتعلم المستمر، وبناء الشخصية وآفاق التعاون في عدد من المجالات الثقافية والمعرفية ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش عدداً من الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز نطاق الحراك الثقافي والمعرفي، وتوفير منصات تجمع المهتمين بالقراءة والثقافة، بما يدعم الحوار البنّاء، ويعزز الإسهام المجتمعي في التنمية الثقافية.

شما بنت محمد بن خالد
الإمارات
شما بنت محمد
فاطمة التميمي
دائرة الثقافة والسياحة
دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
اليوم 19:23
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
اليوم 22:31
مراسم تسبيم فرقاطة تركية إلى رومانيا
الأخبار العالمية
في سابقة.. تركيا تبدأ تصدير السفن الحربية
اليوم 22:03
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
الرياضة
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
اليوم 22:03
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
علوم الدار
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©