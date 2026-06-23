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انطلاق مخيم «مقيّظ الشارقة 2026»

انطلاق مخيم «مقيّظ الشارقة 2026»
23 يونيو 2026 15:45

الشارقة (وام) 
افتتح معهد الشارقة للتراث، فعاليات مخيمه الصيفي «مقيّظ الشارقة 2026»، الذي يُقام بمقر المعهد بالمدينة الجامعية ويستمر حتى 2 يوليو المقبل، ويستقبل الأطفال ضمن برنامج ثقافي وترفيهي يهدف إلى تعزيز ارتباطهم بالتراث الإماراتي وترسيخ قيَم الهوية الوطنية لديهم.
ويُقام المخيم هذا العام تحت شعار «تراثك هويتك» في إطار رؤية المعهد الرامية إلى تعريف الأجيال الناشئة بموروثها الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية في نفوسهم من خلال برنامج متنوِّع يصطحب الأطفال في رحلة بين درَر الحكايات الشعبية وجواهرها ويعرِّفهم بعناصر التراث الإماراتي وقصصه وموروثاته بأساليب تفاعلية تجمع بين المعرفة والمتعة. 
ويتضمن برنامج المخيم مجموعة من الورش والأنشطة الثقافية والتراثية والفنية.

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