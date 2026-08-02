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إغلاق باب الترشح لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها الـ 20

إغلاق باب الترشح لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها الـ 20
2 أغسطس 2026 15:32

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن إغلاق باب الترشح للدورة العشرين (2026-2027)، وتُعد جائزة سلطان بن علي العويس، التي أسّسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987، جائزة مستقلة ومحايدة لا تخضع في معايير منحها إلا إلى الجانب الإبداعي، دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تُميز بين لون أو دين أو جنس.
وتهدف الجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 750 ألف دولار أميركي، بواقع 150 ألف دولار في كل حقل، إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.
وكانت الجائزة قد فتحت باب الترشح لدورتها العشرين من 1 فبراير 2025 ولغاية 1 أغسطس 2026. وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول هي: الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز، حيث تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما لا تخضع جائزة الإنجاز لمعايير التحكيم، حيث يتم من قِبل مجلس أمناء المؤسسة اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية.
وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد أرسلت المئات من استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأُسر الأدبية والثقافية ودور النشر، لتكون متوفرة أمام المرشحين في كل أرجاء الوطن العربي، كما يمكن طلبها من المؤسسة مباشرة، أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت عبر الرابط: (www.alowais.com).
أما عن طريقة الترشيح لنيل الجوائز، إضافة إلى ترشيح الجامعات، والمؤسسات الثقافية، والاتحادات، والروابط الأدبية، ودور النشر - وحسبما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة، فإنه يحقُّ للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحقُّ لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.
يُذكر أنه في الدورة السابقة مُنحت «جائزة الإنجاز» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تقديراً لمسيرته الاستثنائية في المجال الثقافي والمعرفي حول العالم.
بينما فاز في حقول الجائزة كلٌّ من الشاعر العراقي حميد سعيد في حقل الشعر، وفي حقل القصة والرواية والمسرحية الروائية العراقية إنعام كجه جي، وفي حقل الدراسات الأدبية والنقد الناقد المغربي حميد لحميداني، وفي الدراسات الإنسانية والمستقبلية المفكر والمؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي.

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