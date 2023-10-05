7 منارات الأجمل في العالم

ترجمة: عزة يوسف

المنارات مصدر جذب للسياح، بأضوائها الساطعة وإطلالاتها الخلابة وعملها كتحذير للبحارة، ونذكر 7 منارات من الولايات المتحدة الأميركية، تُعتبر من الأجمل في العالم، بحسب موقع Stars Insider:

ياكينا باي

بُنيت عام 1871، وهي أقدم بناء في نيوبورت ومصنوعة بالكامل من الخشب، والمنارة الوحيدة في ولاية أوريغون ومفتوحة للزوار.

بورتلاند هيد

افتُتحت عام 1791، وهي معلم بارز في فورت ويليامز بارك، وتُعتبر من أكثر الأماكن التي يقصدها الزوار في نيو إنجلاند، للاستمتاع والتقاط الصور التذكارية.

بوينت سور

بُنيت عام 1889، كأحد معالم كاليفورنيا المميزة، وتحولت قاعدتها إلى حديقة تاريخية مفتوحة للجمهور.

كاسل هيل

بُنيت عام 1890 في رود آيلاند على أرض كانت مملوكة لعالم الطبيعة والحيوان بجامعة هارفارد ألكسندر أغاسيز، وأضيفت إلى السجل الوطني للأماكن التاريخية عام 1988.

بيلوكسي

افتُتحت عام 1848 في ميسيسيبي، وتُعتبر أول برج من الحديد الوردي في جنوبي الولايات المتحدة، ومصدر جذب مهم للسياح.

دايموند

تقع بالقرب من هونولولو في جزيرة أواهو، وقد وُضعت على طابع بريدي للولايات المتحدة عام 2007، وتنشر الضوء إلى حوالي 18 ميلاً في المحيط الهادئ.

جوبيتر

كانت بداية عملها في عام 1860، وتجذب المنارة والمتحف المجاور لها، نحو 70 ألف زائر سنوياً، إذ تقع في منطقة طبيعية مميزة بفلوريدا.