الجمعة 6 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

7 منارات الأجمل في العالم

7 منارات الأجمل في العالم
6 أكتوبر 2023 01:25

ترجمة: عزة يوسف
المنارات مصدر جذب للسياح، بأضوائها الساطعة وإطلالاتها الخلابة وعملها كتحذير للبحارة، ونذكر 7 منارات من الولايات المتحدة الأميركية، تُعتبر من الأجمل في العالم، بحسب موقع Stars Insider:

ياكينا باي
بُنيت عام 1871، وهي أقدم بناء في نيوبورت ومصنوعة بالكامل من الخشب، والمنارة الوحيدة في ولاية أوريغون ومفتوحة للزوار.

بورتلاند هيد
افتُتحت عام 1791، وهي معلم بارز في فورت ويليامز بارك، وتُعتبر من أكثر الأماكن التي يقصدها الزوار في نيو إنجلاند، للاستمتاع والتقاط الصور التذكارية.

بوينت سور
بُنيت عام 1889، كأحد معالم كاليفورنيا المميزة، وتحولت قاعدتها إلى حديقة تاريخية مفتوحة للجمهور.

أخبار ذات صلة
مؤتمر الأديان في إندونيسيا: «COP28» منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة للتغير المناخي
العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»

كاسل هيل
بُنيت عام 1890 في رود آيلاند على أرض كانت مملوكة لعالم الطبيعة والحيوان بجامعة هارفارد ألكسندر أغاسيز، وأضيفت إلى السجل الوطني للأماكن التاريخية عام 1988.

بيلوكسي
افتُتحت عام 1848 في ميسيسيبي، وتُعتبر أول برج من الحديد الوردي في جنوبي الولايات المتحدة، ومصدر جذب مهم للسياح.

دايموند
تقع بالقرب من هونولولو في جزيرة أواهو، وقد وُضعت على طابع بريدي للولايات المتحدة عام 2007، وتنشر الضوء إلى حوالي 18 ميلاً في المحيط الهادئ.

جوبيتر
كانت بداية عملها في عام 1860، وتجذب المنارة والمتحف المجاور لها، نحو 70 ألف زائر سنوياً، إذ تقع في منطقة طبيعية مميزة بفلوريدا.

آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بحضور 150 من القيادات الدينية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مؤتمر الأديان في إندونيسيا: «COP28» منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة للتغير المناخي
6 أكتوبر 2023
مخيم الهول
الأخبار العالمية
العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»
6 أكتوبر 2023
آثار الدمار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الدولية للهجرة»: مقتل 429 مهاجراً جراء الإعصار في ليبيا
6 أكتوبر 2023
طلاب يمنيون يصطفون في الطابور الصباحي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» يحوِّل المدارس إلى مراكز لنشر الكراهية
6 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©