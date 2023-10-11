دراسة: التغيرات المناخية تهدد «البرمائيات» بالانقراض

باريس (أ ف ب)

أصبح تغير المناخ العامل الرئيس الذي يهدد البرمائيات بالانقراض، بحسب دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة «نيتشر»، دعا معدوها إلى حماية الموائل وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

وفي غياب الريش أو الشعر أو الحراشف لحمايتها، فإن هذه المخلوقات القادرة على العيش على الأرض وفي الماء، معرضة بشكل خاص للتغيرات في بيئتها، وبالتالي يمكن أن تصاب بالجفاف بسرعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وقد تعاني من اختفاء مناطق التكاثر الرطبة، كما تهدد العواصف والفيضانات وحالات ارتفاع منسوب المياه المتزايدة والمتكررة موائل البرمائيات.

تدهور

وتقول الباحثة المتخصصة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كيلسي نيم، المشاركة في إعداد الدراسة: في كثير من الحالات، تكون هذه التغييرات سريعة للغاية بحيث لا يمكن التكيف معها، وتشير نيم إلى أن تغير المناخ يمثل تهديداً يتم التقليل من خطورته بالنسبة للبرمائيات، وسيصبح واضحاً أكثر فأكثر.

وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2004 أن هذه الحيوانات كانت أكثر الفقاريات المهددة بالانقراض على هذا الكوكب.

وضمن الدراسة الجديدة اعتمد العلماء على تحديث هذه الدراسة العالمية العام الماضي، بناءً على تقييم 8011 نوعاً نيابة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وخلص الباحثون إلى أن وضع البرمائيات استمر في التدهور، حيث تم تصنيف 41% منها الآن على أنها مهددة، وهي فئة تشمل الأنواع المعرضة للخطر، والمهددة بالانقراض، والمهددة بالانقراض «بشدة».

ويُعدّ تغير المناخ مسؤولاً بنسبة 39% عن التدهور في حالة الحفاظ على الأنواع منذ عام 2004، ما يؤثر على 119 نوعاً، يليه فقدان الموائل بنسبة 37%.

ويظل تدمير الموائل وتدهورها، المرتبط بالزراعة المكثفة أو إنشاء البنية التحتية، التهديد الأكثر شيوعاً، إذ يؤثر على 93% من الأنواع البرمائية المهددة بالانقراض.

حماية الموائل

ويشكل الدور البارز الذي يلعبه المناخ الآن في الديناميكيات السلبية التي تؤثر على هذه الحيوانات حداثة عظيمة، لأن الأمراض وفقدان الموائل كانت مسؤولة عن 91% من تدهور الوضع بين عامي 1980 و2004، ويُعزى 1% فقط في الأساس إلى تغير المناخ.

وفي مناطق معينة من أستراليا أو البرازيل، يهدد الجفاف الناجم عن تغير المناخ، على سبيل المثال، تكاثر الضفادع والسمندل وسواها، والتي تحتاج إلى رطوبة التربة وأوراق الشجر لحماية بيضها.

وتقول كيلسي نيم: من المتوقع أن يدفع تغير المناخ بعض الأنواع إلى الاقتراب من الانقراض، وتضيف أن حماية الموائل كانت بالتالي قادرة على لعب دور رئيس للأنواع التي شهدت تحسناً في حالة حفظها بين عامي 2004 و2022.

وتؤدي هذه الحيوانات دوراً أساسياً في السلسلة الغذائية، إذ تغذي الطيور والثدييات والزواحف.

وتشير جنيفر لويدتكي، المشاركة في إعداد الدراسة، إلى أن تركيز البرمائيات في مناطق معينة يجعلها أكثر هشاشة، ولكنه يمكن أيضاً أن يعزز الجهود المبذولة للحفاظ عليها.