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الترفيه

Swim 62 في السينما المحلية.. نوفمبر المقبل

Swim 62 في السينما المحلية.. نوفمبر المقبل
12 أكتوبر 2023 14:17

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
قدم فريق عمل الفيلم الوثائقي «سباحة 62» - Swim 62، عرضاً خاصاً في سينما «فوكس - نيشن تاورز» بأبوظبي، بحضور بطل الفيلم الإماراتي ولاعب الجو جيتسو منصور الظاهري، والمنتج والمخرج منصور اليبهوني، وبعض أعضاء فريق عمل مبادرة «سباحة 62».

ويستعرض الفيلم الإنجاز الذي حققه الظاهري في تغلبه على مخاوفه، بقطع مسافة 62 كيلومتراً حول جزيرة أبوظبي في مدة 34 ساعة متواصلة.

الفيلم المقرر عرضه في صالات السينما المحلية، أواخر نوفمبر المقبل، تزامناً مع مؤتمر المناخ الدولي «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات بهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تدور أحداثه حول رحلة فريق «سباحة 62» الملهمة، ولقاء عدد من السباحين الذين تعاونوا مع الظاهري لإنجاز المبادرة، ومنهم فانيا نيفيس وأرجونا دون. وقد استغرق تصوير الفيلم نحو عام، وخلال ساعة ونصف الساعة مدة الفيلم، يظهر عدد من الضيوف والمشاركين في الرحلة البحرية التي يتحدثون فيها عن شجاعة البطل الإماراتي منصور الظاهري، والذي قطع مسافة 62 كيلومتراً حول جزيرة أبوظبي، واستطاع القيام بأكثر من 21.216 ضربة سباحية في 33 ساعة و58 دقيقة من دون «بدلة سباحة».

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وأعرب اليبهوني عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي وصلته من الحضور وصناع السينما وممثلي الوسائل الإعلامية، حول أهمية الفيلم الذي يعكس روح الفريق والتحدي لتحقيق الإنجاز، وتميزه أيضاً في استعراض رحلة السباحة حول جزيرة أبوظبي، باعتبارها رحلة ملهمة تعكس الإصرار على صناعة فارق في العالم.

وأكد منصور اليبهوني أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهوها خلال التصوير، نجح مع فريق العمل بأكمله في تصوير أدق تفاصيل الرحلة والتحديات التي واجهها الجميع لكي يحققوا هذا الإنجاز.

وذكر اليبهوني أن هذا الفيلم الوثائقي المهم، من المقرر أن يشارك في مهرجانات دولية وعالمية، نظراً لأهمية المبادرة وقيمة الحدث، معرباً عن فخره بتولي عملية تنفيذه، لاسيما أنه يسلط الضوء على إنجاز جديد لأحد أبناء الوطن.

 

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