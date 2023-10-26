المخرجة الإماراتية.. مسيرة إبداعية في صناعة الترفيه

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

استطاعت المخرجة الإماراتية أن تخط اسمها بحروف من ذهب، في عالم صناعة المحتوى الترفيهي والإبداعي، وخاضت بعض المخرجات التجربة كنوع من التحدي، وواجهن العقبات فتجاوزنها، واعترضتهن الصعاب فقهرنها، ثم انتصرن لطموحهن وحققن رواجاً كبيراً بأفلامهن الروائية والقصيرة والوثائقية، وحصدن العديد من الجوائز الدولية في محافل سينمائية وفنية عالمية.

«الاتحاد» تستعرض رحلة بعض المخرجات الإماراتيات وتميزهن في مجال صناعة المحتوى الترفيهي، ومشاريعهن المستقبلية الجديدة.

بعد رحلة طويلة مع أفلام قصيرة نفذتها خلال الأعوام الماضية، حققت نائلة الخاجة صيتاً واحتفاءً فنياً وشهرة واسعة، حاصدة العديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عالمية، بأفلام مثل «الجارة»، «الظل»، و«عربانة»، و«حيوان»، و«ملل»، والعديد من النتاجات اللافتة بصرياً وسردياً. وتخوض نايلة الخاجة أولى تجاربها الإخراجية في عالم الأفلام الروائية الطويلة بفيلم «ثلاثة»، الذي انتهت مؤخراً من تصويره بين الإمارات وتايلاند، ومن المقرر أن يشارك نهاية العام الحالي في عدد من المهرجانات العالمية، قبل عرضه في صالات السينما المحلية.

شغف سينمائي

تعود نايلة بذاكرتها إلى الوراء، وتتحدث عن بداية شغفها في مجال السينما، حيث تخرجت في كلية التقنية في الإمارات عام 1998، وقادها شغفها السينمائي إلى دراسة مجال الإخراج السينمائي في كندا وتخرجت عام 2005، وبدأت حياتها الفنية بتنفيذ الفيلم الوثائقي «اكتشاف دبي»، لافتة إلى أنها توجهت بعد ذلك إلى تنفيذ الأفلام القصيرة، حيث نفذت حتى الآن 16 فيلماً قصيراً، شاركت معظمها في مهرجانات محلية ودولية وحصدت جوائز عدة. كما عرض لها على منصة «نتفليكس» العالمية الفيلمين القصيرين «الظل» The Shadow، الذي فاز بأكثر من 12 جائزة وشارك في أكثر من 42 مهرجاناً عالمياً، و«حيوان» Animal.

وقررت هذا العام خوض أولى تجاربها الإخراجية في الأفلام الروائية الطويلة بفيلم «ثلاثة»، وهو من نوعية أفلام الرعب النفسي، تأليف بن وليامز، بطولة الممثل البريطاني العالمي جيفرسون هول الشهير بأدواره المميزة في أفلام «بيت التنين»، «هالاوين» و«أوبنهايمر»، بالإضافة إلى الفنانين مرعي الحليان وفاتن أحمد ونورة العابد ومهند بن هذيل، والممثل الصاعد سعود الزرعوني. وتم تصويره على مدى 24 يوماً بمشاركة طاقم عمل محترف، بدءاً من المنتج الإماراتي سلطان سعيد الدرمكي والمنتجين دانيال زيريلي وجون شارلز ليفي، كما ضم الفيلم أكثر من 250 فناناً موهوباً من مختلف الجوانب الفنية، اجتمعوا معاً في «ثلاثة» بروح الإبداع الجماعية لتحقيق هذه الرؤية، والوصول بالأفلام المحلية إلى العالمية، وإظهار قدرات وإمكانات عدد من الممثلين الشباب الموهوبين، وكذلك الممثلين الصاعدين مثل الطفل سعود الزرعوني البطل الرئيس للفيلم.



«باب»

وكشفت الخاجة عن أنها تعمل في الوقت الحالي على مشروع سينمائي جديد، يُعتبر ثاني أفلامها الروائية الطويلة، بعنوان «باب»، تأليف مسعود أمر الله، وإشراف المنتج سلطان سعيد الدرمكي، ويقوم بتأليف الموسيقى التصويرية الموسيقار العالمي إيه. آر. رحمان. وأوضحت أنه من المقرر أن تبدأ تصويره في مارس 2024، ويتناول العمل قصة أختين توأم، تموت إحداهما، ولكن حضورها يظل طاغياً في حياة أختها التي تعيش واقعيتها السحرية بعد معاناتها من مرض طنين الأذن المزمن، وسط أحداث مليئة بالأحلام والكوابيس والمخلوقات الغرائبية المرتبطة بالتراث الإماراتي القديم، وبالأساطير و«الخراريف» والمرويات الشفهية، من أجل اكتشاف أسرار رحيل الأخت وفك العديد من الألغاز حتى تظهر حقائق صادمة.

مبدعة كليبات

المخرجة نهلة الفهد، الحاصلة على شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الإبداع والتغيير من جامعة حمدان بن محمد الذكية، وشهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة دبي، بدأت رحلتها مع عالم الإخراج في تنفيذ أغاني الفيديو كليب، حيث تولت إخراج أكثر من 60 فيديو كليب للعديد من نجوم الغناء في الإمارات والوطن العربي، وتُعتبر أولى المخرجات الإماراتيات التي دخلت هذا المجال وبقوة، حتى تولت إخراج عدد من الأوبريتات والأعمال الوطنية.



هدف ومضمون

أوضحت الفهد أنها بعد مسيرة طويلة في مجال إخراج الأغنيات على طريقة الفيديو كليب، فكرت في التوجه إلى الإخراج السينمائي والدرامي، لاسيما أن معظم الأغنيات المصورة التي قدمتها كانت تعتمد على سكريبت أشبه فيلم قصير، وهذا أكثر ما ميزها في المجال، خصوصاً أنها كانت تتعمد في تنفيذ الكليبات على هدف ومضمون، على حسب كلمات الأغنية.

وتستطرد، قائلة: فكرت بعد ذلك في دخول مجال الإخراج السينمائي، من خلال الفيلم الوثائقي «حجاب»، الذي حصد العديد من الجوائز الدولية، كما تأهل إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي في جوائز الأوسكار في نسختها الـ88، من بعده توجهت إلى الدراما التلفزيونية، وقدمت 3 مسلسلات، هي: «حرب القلوب» 2015، «ساعة الصفر» 2016، و«دموع الأفاعي 2017»، ونلت من خلالهم إشادات من قبل صناع الدراما، موضحة أنها تستعد في الوقت الحالي لتصوير عملها الدرامي الرابع الذي من المقرر أن تنافس به في الموسم الدرامي الرمضاني 2024.



حلم الفيلم الطويل

ولفتت الفهد إلى أنها ظلت تسعى وراء حلمها في تنفيذ فيلم روائي طويل، حتى تمكنت من إخراج أول أفلامها الطويلة «218: خلف جدار الصمت»، وهو نتاج مبادرة «التجربة الفنية الإماراتية» التي أطلقتها مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عام 2019 تحت شعار «السينما تبدأ من هنا»، لتطوير البنية التحتية لصناعة السينما في مختلف مجالات الإنتاج السينمائي الإبداعي والتقني، ونافس وبقوة في احتفالية «سيبتيميوس السينمائية»، وتم ترشيحه ضمن جوائز المهرجان هذا العام في فئتين عن أفضل ممثلة آسيوية وأفضل فيلم آسيوي، حتى تمكنت بطلته أمل محمد من الحصول على لقب الجائرة، كما احتل الفيلم مراكز متقدمة في شباك التذاكر بعد عرضه جماهيرياً في صالات السينما.

علامة بارزة

تُعتبر المخرجة نجوم الغانم من أوائل الإماراتيات اللاتي طرقن أبواب السينما، بعدما تخصصت في الإنتاج والإخراج التلفزيوني، وحصلت على ماجستير في الإنتاج السينمائي من جامعة غريفيث في أستراليا، حاصدة درجة البكالوريوس في إنتاج الفيديو في جامعة أوهايو في الولايات المتحدة، وأنتجت أكثر من 20 فيلماً بين الروائي والوثائقي، وتم تنفيذها بمستوى فني عالٍ، ومنها «آلات حادة»، «سماء قريبة»، «أحمر أزرق أصفر»، «حمامة» و«صوت البحر».

وفازت معظم أفلام الغانم بجوائز إقليمية ودولية مرموقة، ليس فقط لطبيعة الموضوعات التي تعودت نجوم البحث فيها، وإنما لما تظهره فيها من احترافية عالية في العمل الإخراجي، لتصبح علامة بارزة في تاريخ السينما الإماراتية، حيث خرجت من حدود المنطقة العربية، لتجول بأعمالها في أوروبا وأميركا ومعظم بلدان العالم، لتثبت قدراتها على خوض مجالات مختلفة.