الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

قمر صناعي جديد لرصد بيانات انبعاثات الكربون من المنشآت الفردية

صورة موضوعية
12 نوفمبر 2023 10:13

أطلقت شركة مراقبة الانبعاثات الكندية جي إتش جي سات أمس قمراً صناعياً يهدف إلى رصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الفردية مثل مصانع الفحم ومصانع الصلب من الفضاء لأول مرة.

وقالت الشركة إن القمر الصناعي، المسمى فانجارد، أُطلق من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا.

ويتم استخدام تكنولوجيا عصر الفضاء بشكل متزايد لمحاسبة الصناعات الملوثة على مساهماتها في تغير المناخ. وبيانات جي إتش جي سات متاحة للبيع لمصادر الانبعاثات في قطاع الصناعة الذين يرغبون في تقليل انبعاثاتهم، وكذلك للحكومات والعلماء.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للاستثمار» يُنظم قمة حول تحول الطاقة
مجموعة أدنيك تطوِّر استراتيجية لخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول 2045

وسيعتمد فانجارد على الشبكة المتنامية من الأقمار الصناعية التي ترصد بالفعل أعمدة من غاز الميثان، وهو من غازات الانبعاث الحراري غير المرئية ويصعب اكتشافه لأنه يميل إلى التسرب من مجموعة من المصادر الصغيرة بما في ذلك خطوط الأنابيب ومواقع الحفر والمزارع.

وقال ستيفان جيرمان، الرئيس التنفيذي للشركة إن البيانات التي يجمعها فانجارد ستساعد في إثبات الممارسات التي تساهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وقياس هذه الانبعاثات.

المصدر: وام
الانبعاثات الكربونية
الكربون
قمر صناعي
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اليوم 15:14
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سعود بن محمد
علوم الدار
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سعود بن محمد
14 نوفمبر 2023
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود
علوم الدار
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود
14 نوفمبر 2023
أنور قرقاش: أولوية الإمارات وقف إطلاق نار إنساني والاستجابة للأوضاع في غزة
علوم الدار
أنور قرقاش: أولوية الإمارات وقف إطلاق نار إنساني والاستجابة للأوضاع في غزة
14 نوفمبر 2023
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير سعود بن محمد
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير سعود بن محمد
اليوم 23:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©