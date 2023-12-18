«الشرق الأوسط للأفلام» يجمع نجوم العالم بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، عن انضمام الممثل مكسيكي الأصل إينياكي غودوي، نجم سلسلة «One Piece»، إلى مجموعة المشاهير الذين يحلّون ضيوفاً على المعرض بنسخته الحالية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي.

يقام المعرض بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويتميز بإرثه الغني الممتد لـ 12 عاماً من الاحتفاء بالأفلام والأعمال التلفزيونية وابتكارات الخيال العلمي والأنيمي والمانغا والألعاب والقصص المصورة والمقتنيات.

وقد أسهم إينياكي، الذي يؤدّي دور مانكي دي لوفي في النسخة الزاخرة بالحركة من الأنيمي، والتي تدور أحداثها حول قراصنة قبعة القش الذين يبحثون عن الكنز المنشود، في تحقيق السلسلة نجاحاً لافتاً، حيث أصبحت من أكثر الأعمال رواجاً على منصات البث العالمية هذا العام، سيكون النجم المحبوب حاضراً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال المعرض الذي يستمر من 9 إلى 11 فبراير 2024.

وكان الشاب العشريني قد برز على الساحة العالمية كممثل موهوب يطمح لأن يصبح مخرجاً وكاتباً مميزاً، وقد تم اختيار إينياكي من قبل مؤلف «One Piece»، إيشيرو أودا نفسه، خلال اختبارات الأداء التي أقيمت للمسلسل، وسيتحدث الممثل أمام الجمهور الحاضر في أبوظبي عن الجهود التي بذلها والمشاعر التي ساورته خلال أول ظهور له في هذه السلسلة، وهي تجربة غيّرت حياته بالكامل.

وبذلك ينضم غودوي إلى تيمويرا موريسون، وفرانك ويلكر، وبيتر كولين، وتروي باكر، وصانعي القصص المصورة المعروفين مارك بروكس، وستيفن سيغوفيا، وستيف مكنيفن، وكارلو باغولايان، ومايكل جانين، وغيرهم.