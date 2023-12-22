4 أفلام مقتبسة من أحداث حقيقية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشهد السينما المصرية خلال العام المقبل عودة الأعمال الفنية التي تتناول أحداثاً حقيقة، من خلال 4 أفلام، ذات طبيعة إنتاجية ضخمة، وبمشاركة متنوعة من نجوم الفن بالعمل.



«أهل الكهف»

على رأس القائمة فيلم «أهل الكهف»، الذي يروي قصة ثلاثة أشخاص يعودون إلى الحياة بعد نوم أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه، وتدور الأحداث في عام 250 م وما بعده بـ 309 سنوات، الفيلم مأخوذ من رواية توفيق الحكيم بنفس الاسم، والتي صدرت عام 1933، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، وغادة عادل.



«فرقة الموت»

ومن عام 250م إلى حقبة الأربعينيات تدور أحداث فيلم «فرقة الموت»، والمقتبس من قصة حقيقية، دارات أحداثها بصعيد مصر، حول ضابط شرطة يكلف بتشكيل فرقه للقضاء على نفوذ أحد الخارجين عن القانون، والمعروف بـ«خُط الصعيد»، في إطار التشويق والإثارة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، ومنة شلبي.



«الغربان»

وفي عام 1941، تدور أحداث فيلم «الغربان»، وتتناول فترة الحرب العالمية الثانية، مسلطاً الضوء على معركة رومل الشهيرة بمدينة العلمين، تأليف وإخراج ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد، ومي عمر.



«شمس الزناتي»

يعيد الممثل محمد عادل إمام، أحداث فيلم «شمس الزناتي» بشكل عصري، والذي سبق أن قدمه والده «الزعيم» في السينما عام 1991، وتدور أحداثه إبان الحرب العالمية الثانية، حول واحة صغيرة في الصحراء تتعرض كل فترة لهجوم من مسلحين خارجين عن القانون، وينهبون خيراتها، لذا يتم الاستعانة بـ7 أشخاص لمواجهتهم.

والعمل مقتبس من الفيلم الياباني «الساموراي السبعة» 1954، الذي تناول قصة عدد من المزارعين اليائسين الذين يسعون لتوظيف «الساموراي» لمحاربة قُطّاع الطرق الذين يستولون على محاصيلهم بعد الحصاد، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، وبطولة عمرو عبد الجليل، وأمنية خليل.



جذب وتشويق

حول ظاهرة هذا النمط في الأونة الأخيرة بالسينما المصرية، أوضح الناقد مصطفي الكيلاني أن الأعمال الفنية التى تنتمي إلى حقب زمنية وتاريخية مختلفة، لها جمهورها وتأثيرها الكبير على المتلقي، لما تحمله من أحداث تتمتع بعناصر الجذب والتشويق، وتتميز بتقديم حالة توثيقية، ومعيار نجاح تلك الأفلام جماهيرياً يقوم على دقة العناصر كالملابس والديكور والتصوير والإخراج، وجودة كتابة السيناريو والحوار، وبالطبع الأداء التمثيلي في إيصال الأحداث إلى المتلقي بشكل كامل.