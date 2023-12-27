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6 طرق لتنمية المهارات العقلية

تدريب الدماغ.. أمر ضروري
28 ديسمبر 2023 01:05

ترجمة: عزة يوسف

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تحتاج أدمغتنا إلى التمرين كما تحتاجه أجسادنا، فمع التقدم في العمر يصبح من الضروري الحفاظ على الذاكرة وسرعة البديهة والمهارات العقلية، لذلك قدم موقع Summa Health الأميركي المعني بالصحة، بعض هذه الطرق لتنمية المرون؛ العقلية، ومنها:
الألعاب
تُعتبر الألعاب العقلية، مثل الأحجيات والألغاز وحل الكلمات المتقاطعة وألعاب السودوكو وسواها، من الأمور التي تتطلب مهارات بصرية ومكانية وتعتمد على المنطق والرياضيات، وهي أساليب رائعة لزيادة وتحسين القدرات العقلية، فهي تتحدى العقل وتحسن سرعة المعالجة والذاكرة معاً.
القراءة
تمتلئ الكتب بشخصيات متنوعة ومعلومات وحقائق لا حصر لها، وتساعد العقل على تخيل الأزمنة المختلفة والناس والثقافات المتنوعة، وتعلم مفردات جديدة.
الحواس
من المفيد ممارسة الأنشطة التي تتشارك فيها كل الحواس في الوقت نفسه، كالمشاركة في دورات الطبخ أو مهرجان الطعام، فمثل هذه الأنشطة تقوي المخ وتدعم تركيزه على الحواس الـ 5 كلها في آن واحد.
التأمل
من المعروف أن التأمل يهدئ الجسد ويبطئ التنفس ويقلل من التوتر والقلق، ويساعد أيضاً على تحسين الذاكرة من خلال توفير حالة ذهنية هادئة.
المهارة
العقل قادر على تعلم مهارات جديدة مهما بلغ من العمر، والمهارة طريقة رائعة لتقوية روابط الدماغ لأنها تعمل على تنشيط مناطق متعددة منه.
التدرب
أصبح تدريب العقل أمراً شائعاً، من خلال التمارين القصيرة التي يمكن ممارستها في المنزل، باستخدام الهاتف أو الحاسوب، ما يحسّن الذاكرة والذكاء والتواصل.

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