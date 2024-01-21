أبطـال «قمم الإمارات» يشاركون في تحديات جبل إيفرست

أبوظبي (وام)

على قمة جبل حفيت بمدينة العين في إمارة أبوظبي، اختتمت فعاليات المرحلة الخامسة والأخيرة من «تحدّي قمم الإمارات»، الذي نظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع بالتعاون مع شركة إيفرست للرياضة، والهيئة العامة للرياضة، والمجالس الرياضية الثلاثة في أبوظبي ودبي والشارقة.. وشارك في المنافسات النهائية، 450 متنافساً وسجل المواطنون حضوراً لافتاً بينهم، ودشن المتسابقون مساراً جبلياً جديداً بطول 7.5 كيلومتر. وحصل الفائزون أبطال التحدي على جائزة عبارة عن رحلة إلى قمة جبل إيفرست للمشاركة بأعلى ماراثون في العالم لفئة الجري الجبلي، علاوة على جائزتين أخريين للمشي الجبلي هايكينج في مخيم جبل إيفرست العالمي، فضلاً عن تكريم الفائزين من سجلوا أفضل الأرقام في المراحل الخمس للتحدّي الرياضي. وأشادت خلود الجنيبي الأمين العالم للاتحاد الإماراتي للرياضة للجميع، بالإقبال الكبير على المشاركة في التحدي من قبل مواطني الدولة.