5 نصائح للتعافي بعد الانفصال

ترجمة: عزة يوسف

تستغرق عملية التعافي بعد الانفصال وقتاً يطول أو يقصر حسب قوة العلاقة الزوجية وأحداثها ومدتها، لذا خُذ وقتك حتى تشعر بالتحسن والراحة، مع اتباع نصائح الخبراء النفسيين للتعافي من الانفصال عن شريكك، حسبما ذكرها موقع «Stylecaster» الأميركي:



تغيير الروتين

يحتاج التعافي إلى تغيير عاداتك التي كنت تفعلها مع شريكك، ووضع نظام حياة جديد تمنح نفسك فيه الكثير من التدليل، وتملأ أوقات الفراغ بممارسة الرياضة أو التنزه في الهواء الطلق ومقابلة الأصدقاء، لتبعد ذهنك عن التفكير في مشاكلك الماضية.



الحقائق

اكتب الحقائق الإيجابية التي تعرفها عن نفسك، حيث تسهم هذه الطريقة في إعادة التفكير الإيجابي، وهو أمر مهم عند التعامل مع الانفصال، وأيضاً لسهولة القيام به عندما تشعر بالحزن بسبب أفكارك.



التخلص من الماضي

يوصي الخبراء النفسيون بتطهير المساحة من حولك، وهذا يعني إبعاد كل الأشياء التي تخص الطرف الآخر عن ناظرك، فهذا هو وقت وضع احتياجاتك أولاً.



الدعم

حتى لو كنت قد أهملت بعض علاقات الصداقة، فيمكنك استعادتها من جديد وتقبل الدعم منها.



العلاج النفسي

الذهاب لمتخصص نفسي قد يكون مفيداً، لتقديم النصائح والتعامل مع الحالة بطبيعتها والمساعدة للخروج من الأزمة.