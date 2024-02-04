الإثنين 5 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«الشارقة للسيارات القديمة».. بين «رحالة الإمارات» وطموحات المرأة

جانب من جلسات اليوم الثاني للمهرجان
4 فبراير 2024 18:43

الشارقة (الاتحاد)
أكد المتحدثون في اليوم الثاني من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2024، أهمية السيارات كوسيلة للتواصل بين الثقافات والشعوب، ومجال واسع للتميز والإبداع للمرأة الإماراتية، وذلك خلال جلستين منفصلتين، استضافت الأولى الرحالة الإماراتي عوض بن الشيخ مجرن، رئيس ومؤسس فريق «رحالة الإمارات»، والثانية جاءت بعنوان «نساء في عالم السيارات»، شاركت فيها هدى المطروشي، أول ميكانيكية في الإمارات، متحدثة عن رحلتها في عالم السيارات، ومحطات الإلهام فيها.

في الجلسة الأولى التي حملت عنوان «التواصل بين الثقافات.. جسر على أربع عجلات»، تحدث الرحالة الإماراتي عوض بن الشيخ مجرن، رئيس ومؤسس فريق «رحالة الإمارات» عن تجاربه ومغامراته في رحلاته العالمية على مدار 23 عاماً، حيث زار مع فريقه خلالها أكثر من 100 دولة في قارات العالم الخمس.
واستعرض عوض بن الشيخ مجرن، خلال الجلسة، كيف بدأت فكرة الفريق التي واجهت استغراب البعض، وسرد عدداً من التحديات التي واجهتهم، ومن أبرزها غياب التكنولوجيا الموجودة اليوم واختلاف القوانين والسير لمسافات طويلة وصلت في بعضها لمدة 43 ساعة متواصلة في ظروف مناخية قاسية وأماكن وعرة جبلية صعبة، مؤكداً أنهم كانوا سفراء لبلدهم، حيث نشروا قيم السلام والتسامح، وتفاعلوا مع الثقافات المتنوعة لتلك البلاد ومواقعها التاريخية والأثرية.

أخبار ذات صلة
"حكماء المسلمين" في باكستان وإندونيسيا وماليزيا يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية
خورفكان يخسر أمام الرياض

أما جلسة «نساء في عالم السيارات»، فتحدثت فيها هدى المطروشي عن قصتها كأول ميكانيكية في الإمارات، مؤكدة أن شغف السيارات رافقها منذ الطفولة، وأنها تعلمت الميكانيك عن طريق التجربة والممارسة وليس الدراسة النظرية، حيث كانت تهوى جمع السيارات الصغيرة التي تعمل بجهاز التحكم، وتحاول إصلاحها، موضحة أن نجاحها المهني جزء من تنامي دور المرأة الإماراتية في المجتمع. 
كما تطرقت المطروشي للحديث عن نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجيب عن أسئلة متابعيها، وتقدم لهم النصائح حول مشاكل السيارات وطرق معالجتها. 

آخر الأخبار
"حكماء المسلمين" في باكستان وإندونيسيا وماليزيا يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية
علوم الدار
"حكماء المسلمين" في باكستان وإندونيسيا وماليزيا يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية
اليوم 10:10
خورفكان يخسر أمام الرياض
الرياضة
خورفكان يخسر أمام الرياض
اليوم 09:59
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 09:48
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
اليوم 09:26
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
الأخبار العالمية
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
اليوم 09:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©