«الشارقة للسيارات القديمة».. بين «رحالة الإمارات» وطموحات المرأة

الشارقة (الاتحاد)

أكد المتحدثون في اليوم الثاني من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2024، أهمية السيارات كوسيلة للتواصل بين الثقافات والشعوب، ومجال واسع للتميز والإبداع للمرأة الإماراتية، وذلك خلال جلستين منفصلتين، استضافت الأولى الرحالة الإماراتي عوض بن الشيخ مجرن، رئيس ومؤسس فريق «رحالة الإمارات»، والثانية جاءت بعنوان «نساء في عالم السيارات»، شاركت فيها هدى المطروشي، أول ميكانيكية في الإمارات، متحدثة عن رحلتها في عالم السيارات، ومحطات الإلهام فيها.

في الجلسة الأولى التي حملت عنوان «التواصل بين الثقافات.. جسر على أربع عجلات»، تحدث الرحالة الإماراتي عوض بن الشيخ مجرن، رئيس ومؤسس فريق «رحالة الإمارات» عن تجاربه ومغامراته في رحلاته العالمية على مدار 23 عاماً، حيث زار مع فريقه خلالها أكثر من 100 دولة في قارات العالم الخمس.

واستعرض عوض بن الشيخ مجرن، خلال الجلسة، كيف بدأت فكرة الفريق التي واجهت استغراب البعض، وسرد عدداً من التحديات التي واجهتهم، ومن أبرزها غياب التكنولوجيا الموجودة اليوم واختلاف القوانين والسير لمسافات طويلة وصلت في بعضها لمدة 43 ساعة متواصلة في ظروف مناخية قاسية وأماكن وعرة جبلية صعبة، مؤكداً أنهم كانوا سفراء لبلدهم، حيث نشروا قيم السلام والتسامح، وتفاعلوا مع الثقافات المتنوعة لتلك البلاد ومواقعها التاريخية والأثرية.

أما جلسة «نساء في عالم السيارات»، فتحدثت فيها هدى المطروشي عن قصتها كأول ميكانيكية في الإمارات، مؤكدة أن شغف السيارات رافقها منذ الطفولة، وأنها تعلمت الميكانيك عن طريق التجربة والممارسة وليس الدراسة النظرية، حيث كانت تهوى جمع السيارات الصغيرة التي تعمل بجهاز التحكم، وتحاول إصلاحها، موضحة أن نجاحها المهني جزء من تنامي دور المرأة الإماراتية في المجتمع.

كما تطرقت المطروشي للحديث عن نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجيب عن أسئلة متابعيها، وتقدم لهم النصائح حول مشاكل السيارات وطرق معالجتها.