«ياس ووتروورلد».. 11 عاماً من الترفيه والمغامرات المائية

أبوظبي (الاتحاد)

فتحت «ياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي»، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي في جزيرة ياس، أبوابها أمس وسط احتفالات استثنائية بالذكرى السنوية الـ11 لانطلاقتها، وتقدم «ياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي» مجموعة من المرافق الترفيهية والألعاب والمنزلقات المائية الاستثنائية، منها ست ألعاب لا توجد في أي مدينة أخرى على مستوى العالم، كما تستضيف المدينة العديد من التجارب الغامرة، والفعاليات الموسمية مثل يوم السيدات، وليلة كبايان، وليالي الأضواء، ويمكن لمحبي التجارب الفريدة اختبار تجربة الواقع الافتراضي تحت الماء، التي تعتبر المغامرة الافتراضية الأولى في المنطقة التي تتيح للضيوف الانطلاق في رحلة افتراضية إلى عالم من المغامرات والترفيه المائي واستكشاف أجمل مواقع الغوص في المحيطات.