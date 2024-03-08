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الترفيه

الإمارات في المركز الثالث عالمياً بين أجمل وجهات الربيع

الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث
9 مارس 2024 01:07

ترجمة: عزة يوسف
كشفت دراسة جديدة أجراها فريق موقع «DiscoverCars»، عن أجمل 10 وجهات للعطلات الربيعية في العالم، بناء على تصنيف السياح على «انستغرام»، حسبما نشرت جريدة Express البريطانية، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمكز الثالث ضمن أجمل البلدان التي يقصدها السياح لقضاء عطلة الربيع، إذ يفضل كثيرون السفر بقصد الترفيه عندما تكون درجات الحرارة معتدلة والازدحام أقل والزهور في أوج جمالها.

هولندا
احتلت هولندا المركز الأول في القائمة، إذ إن الربيع فيها هو موسم زهور «التوليب» لتكون في أفضل حالها في شهري أبريل ومايو، وتتمتع هولندا بأجواءة رطبة تجعلها بيئة مثالية لزراعة زهور التوليب، وعلى الرغم من أن «كيوكينهوف» هو المكان الأكثر شهرة لرؤية هذه الزهور، إلا أن هناك العديد من المواقع الأخرى التي تكون مزدحمة بمحبي الزهور المتميزة. 

المملكة المتحدة
جاءت المملكة المتحدة كثاني أجمل مكان في العالم لرؤية زهور الربيع، حيث يمكن الاستمتاع بالزهور المتنوعة من «الجريس» الزرقاء إلى أزهار الكرز، وسواها من الزهور ذات الألوان البديعة.

الإمارات العربية المتحدة
جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بالقائمة، بسبب الحديقة المعجزة في دبي التي تعتبر من المعالم الربيعية الرئيسة في البلاد، إذ إنها أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، وهي موطن لأكثر من 50 مليون زهرة، وعادة ما تكون مفتوحة أمام الزوار حتى شهر مايو.

كندا
يمتد موسم الربيع في كندا من مارس حتى مايو، ويبدأ الثلج في الذوبان وتظهر الزهور الملونة، حيث تساعد زهور الزعفران والنرجس البري والزنبق في جعل الربيع من أجمل المواسم التي يمكن استكشافها في البلاد.

كولومبيا
إن موسم الربيع في كولومبيا جاف وغائم، ومع ذلك تتمتع البلاد بثاني أكبر تنوع بيولوجي في العالم حيث يوجد عدد كبير من الأنواع الحيوانية والنباتية، ومن الغابات المطيرة إلى الشواطئ، تُعتبر البلاد واحدة من أجمل الأماكن في العالم للاستمتاع بالطبيعة.

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سنغافورة
على الرغم من أن موسم الربيع في سنغافورة جاف ورطب، إلا أنها تعتبر واحدة من أفضل دول العالم لمشاهدة الزهور المزدهرة في وسط المدينة، بينما يمكن للسياح مشاهدة عروض النباتات الرائعة في منتجع «مارينا باي ساندز» الذي يتميز بالفخامة والإطلالات الساحرة. 

تركيا
تُعتبر تركيا هادئة نسبياً في الربيع مقارنة بموسم الصيف، وتستضيف إسطنبول مهرجان زهور التوليب في الربيع، وهو أكثر هدوءاً بكثير من مهرجان أمستردام الشهير للتوليب، كما أن هناك العديد من الأماكن في أنحاء البلاد التي تزدهر فيها أزهار متنوعة بالألوان الزاهية.

نيوزيلندا
يبدأ الربيع في نيوزيلندا في سبتمبر، وتتمتع البلاد بالزهور الرائعة بينها الترمس البري، الملونة، والتي عادةً ما تزدهر في نهاية الربيع، وتتفتح أزهار نبات «أغابانثوس» على طول جوانب الطريق وفي المناطق الساحلية، ما يجعلها تجربة ربيعية متفردة الجمال.

فنلندا
تُعتبر فنلندا واحدة من أجمل دول أوروبا للاستمتاع بالغابات في الربيع، وفي حين أنه من الممكن التزلج في إقليم لابلاند الذي يُطلق عليه أرض عجائب الطبيعة، إلا أنه يمكن أيضاً الاستمتاع بمناظر الزهور بديعة الجمال في المناطق الجنوبية من البلاد. 

أستراليا
يأتي فصل الربيع في أستراليا مع حلول شهر سبتمبر، وتُعتبر أشجار الجاكراندا المشهورة بزهورها الأرجوانية، واحدة من الأشهر في البلاد، حيث تتفتح مع حلول الربيع وتكسو الأغصان الكثيفة زهور بنفسجية وأرجوانية تفوح بشذاها في أرجاء المكان.

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