عبد المنعم عمايري: دراما الواقع تعكس قضايا المجتمع

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يعتبر الممثل عبد المنعم عمايري نفسه محظوظاً لأنه يطل في «ماراثون رمضان 2024» بمسلسلَين يُعرضان على شاشة قناة أبوظبي، «كسر عضم: السراديب» الجزء الثاني، و«وصايا الصبار»، واللذين نالا صدىً كبيراً، خصوصاً أن كل عمل منهما يناقش ويستعرض قضايا مجتمعية تهم الشارع العربي.

وأشاد العمايري بـ«شبكة أبوظبي للإعلام» التي تقدم في كل موسم درامي رمضاني، كل ما هو مميز ومختلف وراقٍ يليق بمستوى المشاهد الخليجي والعربي.



عودة البريق

وحول التطور الذي تشهده الدراما العربية، قال: لا أحد ينكر أنها تطورت بشكل كبير من الناحية التقنية والفنية والتكنولوجية، وعلى مستوى الطرح والمضمون، يجب أن تكون أكثر واقعية، بحيث تناقش الموضوعات التي تهم الناس وتعكس قضايا مجتمعنا العربي، مؤكداً ضرورة زيادة هذا النوع من الأعمال الموجهة للمجتمع، ضمن التطورات التقنية الهائلة التي نعيشها، لتعود الدراما العربية إلى بريقها من جديد.



رواية «ماكبيث»

وحول ظهوره بدورين دفعة واحدة في مسلسلين بالموسم الدرامي الأشهر، أوضح عمايري أن «وصايا الصبار» الذي يتم عرضه في عرض أول وحصري على قناة أبوظبي، تم تصويره العام الماضي، وقصته مأخوذة عن رواية «ماكبيث» لوليام شكسبير، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما العربية، منهم: فايز قزق، صفاء سلطان، عامر علي، عاصم حواط، حسام الشاه، رنا العضم، نسيم ابودان، وميخائيل صليبا، تأليف فادي حسين، وإخراج سمير حسين.



صراع دموي

ولفت عمايري إلى أن العمل يستعرض في 17 حلقة، صراعاً دامياً بين عائلتين، إحداهما صاحبة نفوذ اقتصادي كبير، وأخرى معدمة، حيث تندلع شرارة الأحداث حين تطفو رغبة إحدى العائلتين بالسيطرة على الأخرى، فيتحول الأمر بينهما إلى حرب وتصفية حسابات بين الماضي والحاضر المشترك الذي يجمعهما. ولن تنتهي هذه الحرب قبل أن تكلف الطرفين الكثير من الخسائر الفادحة، فتصبح نقطة العودة إلى البداية مستحيلة، لافتاً إلى أنه يجسد دور الزوج الضعيف الذي تسيطر عليه زوجته، وتلعب دورها أمل عرفة التي يفتخر بأن يتعاون معها مجدداً، ويظهر فجأة سر من الماضي يغير مجرى الأحداث التي تتصاعد في إطار درامي.



أحداث جديدة

أوضح عمايري، أن العمل الثاني مختلف تماماً، وهو الجزء الثاني من «كسر عضم» تحت عنوان «السراديب»، اجتماعي بوليسي من إخراج كنان موسى اسكندراني، أحد مخرجي الجزء الأول من العمل، وتأليف هلال أحمد ورند حديد، ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين منهم رشيد عساف، أحمد الأحمد، فايز قزق، محمد حداقي، كرم شعراني، وفاء موصلي وإبراهيم عون. وقال: ضمن شخصيات جديدة وقصة مختلفة، واستكمالاً لنجاح الموسم الأول الذي عُرض على قناة أبوظبي، يعود المسلسل بأحداث جديدة حول مجموعة في السلطة تقرر الوصول إلى قرص سعة التخزين الذي يملكه «أبو رولا»، لما يحتويه من ملفات وتسجيلات وإثباتات لعمليات تخص شبكة فساد ضخمة، ويُعتبر فضحها بمثابة كارثة تطيح بالجميع.



خيوط الأمل

ذكر عمايري، أن «كسر عضم: السراديب»، تدور فيه مجموعة من الأحداث الرئيسة ضمن أحياء شعبية فقيرة، تصلها نار الصراع بين أصحاب النفوذ، ويرصد معاناة الإنسان البسيط المثقل من كل شيء، ولا يملك سوى التعلق بخيوط الأمل.



جرأة واحترافية

أشار عبد المنعم عمايري إلى أنه لا يخشى تجسيد أكثر من شخصية في آن واحد، وقال: «أنا من الممثلين الذين يمتلكون الإمكانات التمثيلية ومؤهلات التقمص من مفردات وإشارات ولغة الجسد، ما يؤهلني لأن ألعب أكثر من دور في أكثر من عمل درامي، أو يجسد أكثر من شخصية في عمل واحد». ويظهر عمايري أمام الشاشة الفضية باختلاف وجرأة واحترافية، وهو يحب التنوع والتغيير الدائم في مسيرته الفنية، كما يطوِّع إمكاناته في إظهار إبداعاته التمثيلية في شخصيات عدة.