«نورة» و«الجميع يحب فودا» في «كان السينمائي»

محمد نجيم (الرباط)

اختير الفيلم السعودي «نورة»، للمخرج توفيق الزايدي، لعرضه في فقرة «نظرة ما» ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 77 التي تنظم في الفترة الممتدة من 19 - 26 مايو المقبل، وهو من بطولة يعقوب الفرحان وماريا بحراوي وعبد الله السدحان.

تدور أحداثه في قرية بعيدة من قرى السعودية خلال تسعينيات القرن الماضي، إذ تقضي البطلة «نورة» معظم وقتها بعيداً عن عالم القرية، وبعدها يصل «نادر»، المعلم الجديد، إلى تلك القرية ويلتقي بها فتلهمه وتوقظ موهبته وشغفه بالفن. وفي المقابل يقدم لها عالماً أوسع من الاحتمالات خارج القرية، وتدرك أنه عليها الآن أن تترك عالمها بعدما تكتشف أن «نادر» ليس مجرد مدرس جديد في القرية.

كما اختير الفيلم السينمائي المغربي «الجميع يحب تودا»، للمخرج نبيل عيوش، ليعرض خارج المسابقة الرسمية ضمن عروض فقرة «كان الأولى»، وهو من بطولة نسرين الراضي التي تلعب دور سيدة مطلقة تحلم بتحقيق حلم راودها منذ سنوات طويلة بأن تصبح مطربة شعبية تغني التراث الموسيقي الشعبي المغربي.

ملصق فيلم "الجميع يحب تودا"

تؤدي «تودا» عروضها الموسيقية كل مساء في بلدتها الريفية الصغيرة، وتغذي الأمل في مستقبل أفضل لها ولابنها. وبعد تعرضها لسوء المعاملة، تقرر ترك كل شيء من أجل أضواء الدار البيضاء. والفيلم هو ثمرة إنتاج مشترك بين المغرب وبلجيكا والدنمارك والنرويج وهولندا.

من بين الأفلام التي تُعرض في مسابقات المهرجان المختلفة: The Apprentice للمخرج علي العباسي، وMotel Destino لكريم عينوز، وBird لأندرياس أرنولد، وEmilia Perez لجاك أوديار، وAnora لشون بيكر، وMegalopolis للمخرج الأميركي فرانسيس فورد كوبولا، وThe Shrouds لديفيد كروننبرج، وThe Substance لكورالي فارفيت، وGrand Tour لميجيل جوميز، وMarcello Mio لكريستوف أونوري، وLiu Yi Dai gglov لجيا تشانج كه، وAll We Imagine as Light لبايال كاباديا، وKinds of Kindness ليورجوس لانثيموس، وBeating Hearts لجيل لولوش، وDiamant Brut لأجاث ريدنجر، وOh Canada لبول شريدر، وLimonov : The Ballad of Eddie لكيريل سيريبنيكوف، وParthenope لباولو سورينتينو، وThe Girl with the Needle لماجنوس فون هورن، وThe Shamele لكونستانتين بويانوف، وLe royaume لجوليان كولونا، وVingt Dieux للويز كورفوازييه، وWho Let The Dog Bite لليتيتيا دوش، وBlack Dog لجوان هو، وThe Village Next to Paradise لمو هراوي، وSeptember Says لأريان لابيد، وL'histoire de Souleymane لبوريس لوجكين، وThe Damned لروبرتو مينيرفيني، وOn Becoming a Guinea Fowl لرونجانو نيوني، وMy Sunshine لهيروشي أوكوياما، وSantosh لسانديا سوري، وViet and Nam لترونج مينه كوي، وArmand لهالفدان أولمان توندل.