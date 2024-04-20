انطلاق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

انطلق، مساء السبت، في جنوب مصر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي تستضيفه المدينة السياحية لخمسة أيام.

تعرض النسخة الثامنة من المهرجان، الذي يهدف إلى "الاهتمام بقضايا وهموم المرأة وإبداعها"، بحسب بيان رسمي، أكثر من سبعين فيلماً تتنافس ضمن جميع المسابقات، وبينها الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمشاركاتها الدولية والعربية، ومسابقة الفيلم المصري والأفلام ذات الأثر.

وعرض في افتتاح المهرجان الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية والذي شارك في المنافسة النهائية على جوائز الأوسكار بنسختها الأخيرة ضمن فئة أفضل فيلم وثائقي.

كانت إدارة المهرجان أعلنت، في وقت سابق، أنها ستكرّم فنانات عدة بينهن الممثلة المصرية النجمة غادة عادل والمخرجة المصرية هالة خليل.

يستمر المهرجان، الذي حدد تونس كضيفة شرف، حتى يوم 25 إبريل الجاري.