الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

انطلاق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ملصق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
21 ابريل 2024 01:02

انطلق، مساء السبت، في جنوب مصر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي تستضيفه المدينة السياحية لخمسة أيام.
تعرض النسخة الثامنة من المهرجان، الذي يهدف إلى "الاهتمام بقضايا وهموم المرأة وإبداعها"، بحسب بيان رسمي، أكثر من سبعين فيلماً تتنافس ضمن جميع المسابقات، وبينها الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمشاركاتها الدولية والعربية، ومسابقة الفيلم المصري والأفلام ذات الأثر.
وعرض في افتتاح المهرجان الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية والذي شارك في المنافسة النهائية على جوائز الأوسكار بنسختها الأخيرة ضمن فئة أفضل فيلم وثائقي.
كانت إدارة المهرجان أعلنت، في وقت سابق، أنها ستكرّم فنانات عدة بينهن الممثلة المصرية النجمة غادة عادل والمخرجة المصرية هالة خليل.
يستمر المهرجان، الذي حدد تونس كضيفة شرف، حتى يوم 25 إبريل الجاري.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ الحاصلين على جائزة أبوظبي
مكتبة محمد بن راشد تثري شهر أبريل بسلسلة من الفعاليات
المصدر: وكالات
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
فعاليات
غادة عادل
تكريم
آخر الأخبار
تمديد الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصةفي الشارقة
علوم الدار
تمديد منظومة الدراسة "عن بعد" في الشارقة
اليوم 14:37
ريباكينا.. «عام السعادة»
الرياضة
ريباكينا.. «عام السعادة»
اليوم 18:27
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
الرياضة
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
اليوم 18:26
ليتشي يهرب من الخطر!
الرياضة
ليتشي يهرب من الخطر!
اليوم 18:08
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©