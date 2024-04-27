5 نصائح تساعد على اجتياز الامتحانات بنجاح

ترجمة: عزة يوسف

يزداد الشعور بالقلق كلما اقترب وقت الاختبارات، حيث يشعر الطلاب بعدم القدرة على التحصيل، والخوف من الامتحانات، وإليكم بعض النصائح التي تساعد أبناءكم الطلاب على المذاكرة بشكل أفضل لتحقيق النجاح، كما ذكرها موقع «Investec» البريطاني:

الاختبار

إن وضع نفسك في حالة الاختبار يساعدك في التحضير للامتحان الحقيقي، ولكن لا تفعل ذلك مباشرة قبل الاختبار، فامنح نفسك وقتاً كافياً لمعالجة أي ضعف قد تراه وأنت تتمرن على اختبارات الأعوام الماضية.

الراحة

قد يصيبك الإرهاق عند الدراسة لوقت طويل، فاحرص على الحصول على فترات للراحة تتخللها ممارسة بعض التمارين الخفيفة لتنشيط الجسم والدورة الدموية.

الإبداع

تساعدك الخرائط الذهنية في فهم الروابط والعلاقات بين المواضيع، كما أن استخدام الألوان المختلفة وإطلاق الإبداع لنفسك في صنعها، سيساعدك على تذكرها بشكل أفضل.

الفريق

توفر فرصة الاجتماع مع آخرين للدراسة اختباراً لمدى فهمك لما تدرسه عن طريق محاولة شرحه لهم، فلن يمكنك شرح شيئاً ما، في حال عدم فهمه جيداً.

الاكتشاف

اكتشف متى تكون الدراسة سهلة بالنسبة لك، هل تحبها في الهواء الطلق أم في غرفتك، وعن طريق القراءة أم الاستماع، لتوجه نفسك نحو الطريق المفضل لديك لتعلم أكثر متعة واستفادة.