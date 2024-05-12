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رجلان يحطمان الرقم القياسي لعدد مرات تسلق أعلى جبل في العالم

إيفرست، أعلى جبل في العالم
12 مايو 2024 21:22

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن متسلقا بريطانيا ومرشدا نيباليا حطما الرقم القياسي لعدد مرات تسلق جبل "إيفرست"، أعلى جبل في العالم، والذي سجلاه بنفسيهما في السابق.
وقال راكيش جورونج مدير وزارة السياحة النيبالية إن البريطاني كينتون كول (50 عاما) والمرشد النيبالي كامي ريتا شيربا (54 عاما) تسلقا القمة، التي يبلغ ارتفاعها 8849 مترا، للمرة 18 و29 على الترتيب.
كان كل منهما في رحلة استكشافية منفصلة قادا خلالهما مجموعتين من العملاء.

  • المرشد النيبالي كامي ريتا شيربا
    المرشد النيبالي كامي ريتا شيربا
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وقال جاريت ماديسون من شركة "ماديسون ماونتنيرنج" ومقرها الولايات المتحدة، إن المرشد النيبالي "يواصل التقدم... إنه رجل مذهل!". وسبق أن تعاونت "ماديسون" مع كامي ريتا لتسلق قمم "إيفرست" و"لوتسي" و"كيه2" في عام 2014.
ويقع جبل "كيه2" في باكستان، وهو ثاني أعلى جبل في العالم، في حين يعتبر جبل "لوتسي" في نيبال رابع أعلى جبل.
ووصف لوكاس فورتنباخ من شركة "فورتنباخ أدفنشرز" النمساوية لتنظيم البعثات ما قام به المتسلق البريطاني بأنه رائع.
وقال فورتنباخ، الذي يقود رحلة استكشافية من الجانب الصيني لجبل إيفرست، "إنه جزء أساسي من قطاع الإرشاد في إيفرست. كينتون كول مؤسسة".

استخدم كلا المتسلقين طريق "ساوث إيست ريدج" للوصول إلى القمة.
كان أول متسلقين للقمة، النيوزيلندي السير إدموند هيلاري والنيبالي تينزينج نورجاي، هما أول من اكتشفا هذا الطريق في عام 1953، ولا يزال هو الأشهر للوصول إلى قمة إيفرست.

  • المرشد النيبالي كامي ريتا شيربا يحتفل بإنجازه
    المرشد النيبالي كامي ريتا شيربا يحتفل بإنجازه

تسلق النيبالي كامي ريتا جبل إيفرست لأول مرة في عام 1994، ويتسلق الجبل سنويا تقريبا منذ ذلك الحين باستثناء ثلاث سنوات أغلقت خلالها السلطات الجبل لأسباب مختلفة. لكنه تسلقه مرتين العام الماضي.
يعد تسلق الجبال نشاطا سياحيا كبيرا ومصدرا للدخل فضلا عن أنه يوفر فرصا للعمل في نيبال التي تضم ثماني من أعلى 14 قمة في العالم، ومنها قمة جبل "إيفرست".
وأصدرت نيبال 414 تصريحا للمتسلقين خلال موسم التسلق الذي ينتهي هذا الشهر بتكلفة تبلغ 11 ألف دولار أميركي للتصريح الواحد.

المصدر: رويترز
جبل إيفرست
قمة جبل إيفرست
متسلق
متسلق إيفرست
رقم قياسي
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