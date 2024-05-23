«سي وورلد أبوظبي».. عام من الألقاب والجوائز

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي «سي وورلد أبوظبي»، المدينة الترفيهية الأولى للأحياء البحرية في المنطقة، بالذكرى السنوية الأولى على افتتاحها، بتوفير أروع التجارب التي تمزج بين الترفيه والتعليم والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البحرية والمشاركة المجتمعية.

وحصدت «سي وورلد أبوظبي» التي افتتحت أبوابها في 23 مايو من العام الماضي، 13 جائزة دولية، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في العالم. كما حصلت على اعتماد «جلوبال هيومين» الذي يعكس المستوى العالي لرعاية الحيوانات في سي وورلد أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ.