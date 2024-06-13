أغرب 8 وظائف في العالم

ترجمة: عزة يوسف

العديد من الوظائف في العصر الحديث تثير الدهشة، نتيجة غرابتها، وتميزها برواتبها العالية، إلا أن بعضها ضروري ومهم، وإليك بعض أغرب الوظائف في العالم، حسبما ذكرها موقع «Bored Panda» الليتواني:

لص البنوك

نشأت وظيفة مختبر الاختراق الحاصل على ترخيص، الذي يحاول سرقة البنوك، بهدف تقييم التدابير الأمنية التي يعمل بها البنك، وتتضمن الوظيفة محاولة اقتحام البنك وسرقة الهويات واختراق أجهزة الكمبيوتر.

النوم الفندقي

يستأجر فندق في فنلندا الموظفين ليكونوا بمثابة أداة تقييم للأسر التي ترتاد هذا الفندق، ففي كل ليلة يستخدم الموظف سريراً مختلفاً في الفندق ليحدد ما إذا كانت باعثة على الراحة للعملاء أم لا.

المعتذر

تعد تلك المهنة من أغرب المهن في العالم، حيث يعتذر الشخص نيابة عن الآخرين ويوقع بأسمائهم، أو يقدم التعازي عنهم لأنه يمتلك القدرة على الاعتذار بطريقة مرضية محترفة من دون الشعور بالإحراج.

مجالسة النعام

تبدو هذه الوظيفة أسهل من وظيفة مجالسة الأطفال، فكل ما عليك هو مشاهدة صغار النعام والحرص على ألا تنقر بعضها بعضاً.

مُشاهدة الأفلام

تستأجر العديد من الشركات التي تقدم خدمات البث أشخاصاً لتقييم الأفلام والحلقات التلفزيونية، وإذا كان تقييمهم جيداً لها يتم الترويج والإعلان عنها، ولا تحتاج تلك الوظيفة إلى خبرة سابقة، لذا لا يكون أجرها مرتفعاً في العادة، فقط عليك التمييز بين الأفلام الجيدة والسيئة.

المعزي

يعتبر توظيف المعزين المحترفين أمراً شائعاً في بعض المجتمعات، حيث يقوم بعضهم بتعيين أشخاص يشاركون في مراسم الجنازة عند موت شخص ما لا يملك أصدقاء أو أقارب كثيرين، بهدف تحسين صورة المتوفى، مقابل راتب جيد والمشاركة في الطعام الذي يلي الدفن.

ورق الحظ

كاتب ورق الحظ داخل الحلوى، عبارة عن عامل مستقل متعاقد أو موظف يحصل على راتبه من كتابة كلمات الحظ داخل الحلوى.

شم المناشف

ظهر نوع جديد من الوظائف التي يتلقى العامل بها راتباً معقولاً وهو شم المناشف الورقية لاختبار رائحتها، بهدف إنتاج سلع عالية الجودة وخالية من الروائح الكريهة.