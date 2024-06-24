روسيا تستحدث منظومة أقمار اصصناعية لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت روسيا أنها ستطور منظومة أقمار اصطناعية متكاملة خاصة لاستشعار الأرض عن بعد، تغطي الأراضي الروسية كلها بنظام "أونلاين".

وقال ستانيسلاف كاربينكو، نائب رئيس شركة "سبوتنيكس" الروسية لشؤون الأقمار الاصطناعية، في مؤتمر صحفي عقده أمس، في متحف الفضاء بموسكو، إن عملية استحداث المنظومة ستستغرق خمسة أعوام، مشيراً إلى أن أول قمر اصطناعي روسي خاص أطلق في 19 يونيو عام 2014، وبلغت كلفته آنذاك نحو مليون دولار.

يذكر أن شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة تقوم حالياً بتطوير عدة نماذج من الأجهزة الفضائية لتستخدم في مجموعات الأقمار الاصطناعية لأغراض التعرف ومراقبة الملاحة والكشف الراداري وكذلك استشعار الأرض الفائق الدقة عن بعد.