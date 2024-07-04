أبوظبي تستضيف «جوائز إيمي الدولية»

أبوظبي (الاتحاد) بمشاركة نخبة من نجوم الفن، تستضيف أبوظبي المرحلة نصف النهائية من «جوائز إيمي الدولية 2024» في دورتها الـ52، التي انطلقت أمس، وتستمر حتى يوم الجمعة 5 يوليو بالتعاون مع «ميرال أبوظبي»، والتي تسبق المرحلة النهائية قبل الإعلان عن المرشحين رسمياً في أغسطس المقبل لفئة الأخبار والقضايا الراهنة، وفي سبتمبر وأكتوبر لفئات البرامج والتمثيل وبرامج الأطفال، على أن يتم تسليم جوائز الفئات الفائزة في حفل ضخم بالولايات المتحدة الأميركية. وتُعتبر «إيمي الدولية» الجائزة المتخصصة الأضخم في مجال الإعلام والإنتاج التلفزيوني على مستوى العالم، وتضاهي في مكانتها جوائز الأوسكار في مجال الأفلام، وجوائز توني في المسرح، وجوائز غرامي في الموسيقى، بهدف تكريم المتميزين في عالم الأعمال التلفزيونية المنتجة خارج الولايات المتحدة، وتتضمن الجوائز فئات متنوعة، تشمل البرامج الترفيهية والمسلسلات، والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال. وتشهد الجولة نصف النهائية من التحكيم في أبوظبي، مشاركة المخرجة الإماراتية نهلة الفهد والممثلَين الإماراتيَّين حبيب غلوم وياسر النيادي، ومشاركة الممثلين ميساء مغربي، يوسف الشريف، أشرف زكي، روجينا، هدى الاتربي، عادل أديب، درة زروق، إياد نصار، والمخرج ياسر الياسري. وكان أقيم مساء أمس مؤتمر صحفي للإعلان عن استضافة أبوظبي لـ «جوائز إيمي الدولية»، التي تنظمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، بحضور أعضاء لجنة تحيكم المرحلة النصف نهائية، وعضو مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية «إيمي». وأكدت نشوة الرويني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيراميديا» الإعلامية، أن استضافة أبوظبي لجوائز «إيمي» للسنة الـ15 على التوالي، تعكس التفاني والالتزام الكبيرين للعاصمة الإماراتية، في دعم الفنون بمختلف أشكالها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما يعزز هذا الحدث رؤية أبوظبي لأن تكون مركزاً عالمياً لتلاقي المبدعين من أنحاء العالم.