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سامسونج تطلق الخاتم الذكي "جالاكسي رينج"

سامسونج تطلق الخاتم الذكي "جالاكسي رينج"
11 يوليو 2024 14:34

إسلام العبادي (أبوظبي)

كشفت شركة سامسونج النقاب عن أحدث ابتكاراتها في عالم التكنولوجيا القابلة للارتداء، "سامسونج جالاكسي رينج"، ليُصبح إضافة مميزة لمجموعة منتجات سامسونج المتنامية.

ويتميز الخاتم بتصميم أنيق وعصري، مع مجموعة متنوعة من الميزات التقنية المتقدمة.



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تصميم عصري
يتميز "خاتم سامسونج" بتصميمه النحيف ووزنه الخفيف، مما يجعله مريحاً للارتداء طوال اليوم. كما يتوفر بخيارات متعددة من الألوان والأحجام، ليتناسب مع أذواق المستخدمين المختلفة.


كما يتضمن بطارية تدوم طويلاً، حيث يمكن أن تستمر في العمل لعدة أيام دون الحاجة إلى شحن متكرر.

ويدعم الخاتم مقاومة الماء، مما يجعله مناسباً للاستخدام أثناء ممارسة الرياضة ومقاومة الظروف الجوية المختلفة.


وظائف ذكية

ولا يقتصر تميز "خاتم سامسونج" على مظهره الخارجي فقط، بل يتمتع أيضاً بمجموعة من الوظائف الذكية التي تسهل حياتك اليومية.

الصحة

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يحتوي الخاتم على مستشعرات دقيقة تمكن المستخدمين من مراقبة الحالة الصحية بدقة، بما في ذلك قياس معدل نبضات القلب ومستوى الأكسجين في الدم ومستوى التوتر، كما يتضمن ميزة تتبع النشاط البدني.

النوم

يتميز خاتم سامسونج بقدرته على تتبع المؤشرات الحيوية للجسم بدقة أثناء النوم تحليل الشخير، والحركة أثناء النوم ومدة النوم.


تلقي الإشعارات

كما يتيح الخاتم للمستخدمين تلقي إشعارات الهاتف من خلال شاشة الخاتم، والرد على المكالمات أو رفضها.

الدفع الإلكتروني

ويدعم  خاتم سامسونج الدفع الإلكتروني لإجراء عمليات الدفع بسهولة مقابل السلع والخدمات دون الحاجة إلى حمل المحفظة أو الهاتف.


الأسعار ومدى التوفر

من المتوقع أن يتوفر الخاتم الجديد في الأسواق خلال الأشهر القادمة، بسعر تنافسي يناسب شريحة واسعة من المستخدمين.




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