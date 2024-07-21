ركين.. خارجة عن القانون في «بومة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة الأردنية ركين سعد في بطولة فيلم «بومة»، وتجسد شخصية فتاة خارجة عن القانون، تتمتع بمهارات قتالية عالية، وتتورط في صراعات لا شأن لها بها، تأليف وإخراج زايد أبو حمدان، بطولة مجد عيد، وجوانا عريضة.

وقد انتهت ركين من تصوير فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، وتدور أحداثه حول شاب ثلاثيني يتورط مع حيوانه الأليف «رامبو» في حادث خطير يقلب حياتهما رأساً على عقب، تأليف محمد الحسيني، وإخراج خالد منصور. وعلى الصعيد الدرامي، تنتظر ركين طرح مسلسل «من قتل نادية؟»، من ثماني حلقات، ويدور حول جريمة قتل غامضة لفتاة، إخراج السدير مسعود، وبطولة آسر ياسين، وشيرين رضا.