الجمعة 2 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

5 رياضات أولمبية غريبة

5 رياضات أولمبية غريبة
2 أغسطس 2024 01:00

ترجمة: عزة يوسف
تستضيف باريس هذه الأيام، دورة الألعاب الأولمبية، وبهذه المناسبة نستعرض عدداً من الرياضات الغريبة التي فاز بها متسابقون بميداليات على مر السنين، حسبما ذكرها موقع Techopedia الكندي:

السباحة الإيقاعية المنفردة
يتعين على المتسابق في تلك الرياضة أن يظل متزامناً في الماء مع الموسيقى، وقد فازت الأميركية تريسي روز بالميدالية الذهبية للمرة الأولى عام 1984، وأُقيمت المسابقة آخر مرة منذ 8 سنوات في برشلونة، ومنذ ذلك الحين تقام فقط للفرق التي تتألف من أكثر من شخص.

رصاص على الحمَام
يتضمن برنامج الألعاب الأوليمبية إطلاق الرصاص على نموذج في شكل «حمَام»، والغريب استخدام الحمام الحي في أوليمبياد عام 1900 في باريس أيضاً، حيث قُتل أكثر من 300 طائر، واعترضت حملات حماية الحيوانات بشدة وطالبت بمنع إقامة مثل هذه الأحداث مجدداً، الأمر الذي أدى فيما بعد إلى استخدام أشكال من الطين.

أخبار ذات صلة
«حفل الملكات» في «أولمبياد باريس»
موراي.. «لاعب التنس السابق» يسقط حقبة 18 عاماً بـ«شروطه الخاصة»
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة

شد الحبل
ظهرت مسابقة شد الحبل في 5 مباريات متتالية ما بين عامي 1900 و1920، وكان يسمح لكل دولة بالاشتراك بأكثر من فريق، وفازت بها الولايات المتحدة عام 1904 ثم إنجلترا عام 1908 وعام 1920، ولم تعد تلك الرياضة مدرجة على قائمة الألعاب الآن.

الغوص وقوفاً
ظهرت تلك المنافسة في ألعاب سانت لويس عام 1904 فقط، ولم تقم بعدها مطلقاً منذ ذلك الحين، وكانت تتضمن الغوص في المسبح من وضع الوقوف لأكبر مسافة ممكنة من دون استخدام الأذرع أو الأرجل للدفع، ثم الصعود في 60 ثانية فقط، وفاز فيها الأميركي ويليام ديكي بالذهبية، بما يزيد على 19 متراً بقليل.

تخطيط المدن
كانت الهندسة المعمارية تدخل ضمن مسابقات الألعاب الأولمبية بين عامي 1928 و1984، وكان الفائز عام 1932، المهندس المعماري البريطاني جون هيوز، بتصميمه لملعب رياضي ومركز ترفيهي في ليفربول.

دورة الألعاب الأولمبية
الألعاب الأولمبية
أولمبياد باريس 2024
باريس 2024
دورات الألعاب الأولمبية
الألعاب الأولمبية الصيفية
الأولمبياد
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
«أبوظبي للزوارق» يخوض «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يخوض «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
اليوم 12:30
«حفل الملكات» في «أولمبياد باريس»
الرياضة
«حفل الملكات» في «أولمبياد باريس»
اليوم 12:21
سان جيرمان يفتتح الموسم الجديد في ضيافة لوهافر
الرياضة
سان جيرمان يفتتح الموسم الجديد في ضيافة لوهافر
اليوم 12:15
بايدن بعد تبادل السجناء: المستشار الألماني شولتس كان «مذهلاً»
الأخبار العالمية
بايدن بعد تبادل السجناء: المستشار الألماني شولتس كان «مذهلاً»
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©