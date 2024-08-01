5 رياضات أولمبية غريبة

ترجمة: عزة يوسف

تستضيف باريس هذه الأيام، دورة الألعاب الأولمبية، وبهذه المناسبة نستعرض عدداً من الرياضات الغريبة التي فاز بها متسابقون بميداليات على مر السنين، حسبما ذكرها موقع Techopedia الكندي:

السباحة الإيقاعية المنفردة

يتعين على المتسابق في تلك الرياضة أن يظل متزامناً في الماء مع الموسيقى، وقد فازت الأميركية تريسي روز بالميدالية الذهبية للمرة الأولى عام 1984، وأُقيمت المسابقة آخر مرة منذ 8 سنوات في برشلونة، ومنذ ذلك الحين تقام فقط للفرق التي تتألف من أكثر من شخص.

رصاص على الحمَام

يتضمن برنامج الألعاب الأوليمبية إطلاق الرصاص على نموذج في شكل «حمَام»، والغريب استخدام الحمام الحي في أوليمبياد عام 1900 في باريس أيضاً، حيث قُتل أكثر من 300 طائر، واعترضت حملات حماية الحيوانات بشدة وطالبت بمنع إقامة مثل هذه الأحداث مجدداً، الأمر الذي أدى فيما بعد إلى استخدام أشكال من الطين.

شد الحبل

ظهرت مسابقة شد الحبل في 5 مباريات متتالية ما بين عامي 1900 و1920، وكان يسمح لكل دولة بالاشتراك بأكثر من فريق، وفازت بها الولايات المتحدة عام 1904 ثم إنجلترا عام 1908 وعام 1920، ولم تعد تلك الرياضة مدرجة على قائمة الألعاب الآن.

الغوص وقوفاً

ظهرت تلك المنافسة في ألعاب سانت لويس عام 1904 فقط، ولم تقم بعدها مطلقاً منذ ذلك الحين، وكانت تتضمن الغوص في المسبح من وضع الوقوف لأكبر مسافة ممكنة من دون استخدام الأذرع أو الأرجل للدفع، ثم الصعود في 60 ثانية فقط، وفاز فيها الأميركي ويليام ديكي بالذهبية، بما يزيد على 19 متراً بقليل.

تخطيط المدن

كانت الهندسة المعمارية تدخل ضمن مسابقات الألعاب الأولمبية بين عامي 1928 و1984، وكان الفائز عام 1932، المهندس المعماري البريطاني جون هيوز، بتصميمه لملعب رياضي ومركز ترفيهي في ليفربول.