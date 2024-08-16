10 مسلسلات تدخل «السباق الرمضاني»

سعيد ياسين (القاهرة)

استعد صناع الدراما مبكراً لأعمال الموسم الرمضاني المقبل، واستقروا على 10 مسلسلات متنوعة بين التراجيدية والشعبية والكوميدية، واختار الممثلون الأدوار التي سيقدمونها خلال شهر رمضان، ليواصل بعضهم تقديم أجزاء من مسلسلاتهم التي نجحت في مواسم رمضانية سابقة، بينما يقدم الآخرون أعمالاً جديدة للمرة الأولى.



إش إش

اختارت مي عمر مسلسلاً جديداً تخوض فيه السباق الرمضاني بعنوان «إش إش»، تواصل من خلاله حضورها الموسمي بعدما قدمت العام الماضي «نعمة الأفوكاتو»، ويشاركها البطولة إدوارد وماجد المصري ومحمد الشرنوبي وطارق النهري ويخرجه محمد سامي.

وكانت مي حضرت في رمضان من قبل بمسلسلات: «علاقة مشروعة» و«رانيا وسكينة» و«نسل الأغراب» و«الفتوة» و«ولد الغلابة» و«عفاريت عدلي علام» و«الأسطورة» و«حالة عشق».



سيد الناس

بعدما غاب العام الماضي عن دراما رمضان، يعود عمرو سعد بمسلسل «سيد الناس»، تأليف مهاب طارق، وتدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية التي قدمها عمرو من قبل في غالبية مسلسلاته الرمضانية، ومنها «الأجهر» و«توبة» و«ملوك الجدعنة» و«بركة» و«يونس ولد فضة» و«شارع عبدالعزيز» و«خرم إبرة».



من دون عنوان

يواصل أحمد العوضي حضوره الرمضاني بمسلسل جديد يكتبه محمود حمدان الذي تعاون معه في رمضان الماضي في مسلسل «حق مشروع»، الذي عرض حصرياً على قناة أبوظبي، وشاركه بطولته رياض الخولي ووفاء عامر، وتدور أحداث المسلسل الجديد في إطار شعبي صعيدي.



رومانسية

تعود ياسمين عبدالعزيز لدراما رمضان المقبل بمسلسل يكتبه عمرو محمود ياسين، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، وتقدم خلاله شخصية رومانسية تبتعد من خلالها عن الأدوار الكوميدية والشعبية التي قدمتها في معظم أعمالها.

وكانت ياسمين حضرت في رمضان من خلال عدد قليل من المسلسلات، هي «ضرب نار» و«لآخر نفس» و«هربانة منها» و«الرقص على سلالم متحركة» و«امرأة من زمن الحب».



لام شمسية

تخوض أمينة خليل السباق بمسلسل «لام شمسية»، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويدور حول معلمة في مدرسة دولية تواجه معوقات وأحداثاً مفاجئة.

وكانت أمينة شاركت في عدد من المسلسلات الرمضانية، منها «الهرشة السابعة» و«العائدون» و«خلي بالك من زيزي» و«قابيل» و«ليالي أوجيني» و«جراند أوتيل».



الزواج سم قاتل

أما هنا الزاهد فقررت العودة للموسم الرمضاني من خلال مسلسل كوميدي عنوانه «الزواج سم قاتل»، إخراج ياسمين أحمد كامل، ويعد البطولة المطلقة الأولى لها.



المداح

استقر حمادة هلال على تقديم جزء جديد من مسلسل «المداح» الذي حقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً طوال الأجزاء الـ 4 الماضية، ويتناول الجزء الخامس فصلاً جديداً من صراع «صابر المداح»، ويعرض الجزء الجديد في رمضان للعام الخامس على التوالي.

وكان قدم من قبل مسلسلات «ابن أصول» و«قانون عمر» و«طاقة القدر» و«ولي العهد» و«بدارة».



العتاولة

الأمر نفسه يتكرر مع أحمد السقا الذي يقدم الجزء الثاني من «العتاولة» مع طارق لطفي وزينة وباسم سمرة ومي كساب، وكان الجزء الأول في رمضان الماضي قد حقق نجاحاً لافتاً، ما دفع فريق العمل لتقديم جزء جديد، خصوصاً وأن خطوطه الدرامية وعلاقات أشخاصه تركت مفتوحة.

ويواصل السقا حضوره الرمضاني للعام الرابع على التوالي بعدما قدم «الاختيار 3» و«حرب»، وشارك قبلهما في مسلسلات «نسل الأغراب» و«ولد الغلابة» و«الحصان الأسود» و«ذهاب وعودة» و«خطوط حمراء».



كامل العدد

تخوض دينا الشربيني السباق بجزء ثالث من مسلسل «كامل العدد» مع شريف سلامة وإسعاد يونس وصدقي صخر وجيهان الشماشرجي وإخراج خالد الحلفاوي.

وتستكمل فيه رحلة زوجين يجدان نفسيهما في مواقف لا يحسدان عليها، بعد تطور حياة أولادهما وكثرة مشاكلهم.



أشغال شقة

بعد النجاح اللافت لمسلسل «أشغال شقة» الذي عرض في رمضان الماضي، قرر هشام ماجد وأسماء جلال، تقديم جزء جديد منه يواصلان فيه رصد رحلة اختصاصي الطب الشرعي وزوجته اللذين رزقا بتوأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران اﻻستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم.